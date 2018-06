Rifiuti in fiamme sulla spiaggia di Roccelletta | è incendio doloso

Druento - incendio al capannone Cidiu : Rifiuti in fiamme/ Ultime notizie - video : attesa per rilevazioni Arpa : Druento, incendio al capannone Cidiu: rifiuti in fiamme, video. Ultime notizie: attesa per rilevazioni Arpa, oggi è previsto sopralluogo. I carabinieri indagano sulle cause del rogo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Roma - Rifiuti in fiamme in un campo nomadi : nube di fumo : Un grosso incendio di rifiuti è divampato nella tarda serata di ieri a ridosso di un campo nomadi a Roma. E’ accaduto intorno alle 22 in via Sebastiano Vinci, in zona Trionfale. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e il supporto del carroschiuma, e la polizia. Non risultano feriti. Sull’area si è sollevata una grossa nube di fumo visibile anche nelle zone circostanti. I vigili del fuoco sono stati impegnati ...

Vigorovea - incendio in ditta smaltimento Rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Venezia : incendio in impianto di smaltimento Rifiuti - fiamme domate : Intervento dei vigili del fuoco nella notte presso l’impianto di smaltimento rifiuti della Veritas in località Fusina, nella città metropolitana di Venezia, per l’incendio di un nastro trasportatore. Le squadre dei pompieri sono riuscite a contenere l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme all’intero impianto. Il rogo è stato completamente spento nel giro di un paio di ore. Le squadre sono rientrate all’alba. Le cause ...

Palermo : dati alle fiamme cassonetti di Rifiuti : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Ancora roghi di cassonetti dei rifiuti a Palermo. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della città, dal quartiere Zen all'Arenella.