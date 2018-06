Riccardo Dose contro Biondo | Decarli difende gli Youtuber | gli ex talent “solo meteore”

optimaitalia

: @siamopresimale Io non so di cosa tu stia parlando, dal momento che io non seguo Riccardo Dose, ma ovviamente ho vi… - jennyisheree : @siamopresimale Io non so di cosa tu stia parlando, dal momento che io non seguo Riccardo Dose, ma ovviamente ho vi… - Cinziadlp : RT @OptiMagazine: .@riccardoDose contro @Biondoworld, @DecarliLeonardo difende gli Youtuber: gli ex talent 'solo meteore' -

(Di sabato 30 giugno 2018): locommenta negativamente, via storie su Instagram, una delle esibizioni del trapper al serale di Amici di Maria De Filippi.non è un cantante,fa "schifo", è questo ciò che emerge dalle parole di, presto apprese da- che contrariamente a quanto asserito danon ha mai pensato di potersi proporre come un cantante, bensì esclusivamente come un trapper - risponde alle accuse dellovia Twitter e poi via Instagram. L'errore disu Instagram è quello di generalizzare parlando di uno, in generale, senza fare nomi. Il nome invece è emerso forte e chiaro su Twitter doveparla esplicitamente di.Mentre su Instagram, in una storia,parla di "di mer**", apparentemente senza alcun motivo logico, su Twitter argomenta meglio l'accaduto:"sei un fallito ...