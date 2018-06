Riccardo Dose contro Biondo - Decarli difende gli Youtuber : gli ex talent “solo meteore” : Riccardo Dose contro Biondo: lo Youtuber commenta negativamente, via storie su Instagram, una delle esibizioni del trapper al serale di Amici di Maria De Filippi. Biondo non è un cantante, Biondo fa "schifo", è questo ciò che emerge dalle parole di Riccardo Dose, presto apprese da Biondo. Biondo - che contrariamente a quanto asserito da Dose non ha mai pensato di potersi proporre come un cantante, bensì esclusivamente come un trapper - ...