Residui problemi Iliad con alcune banche | precisazioni sugli SMS informativi

(Di sabato 30 giugno 2018) Il primo mese diè stato sicuramente incoraggiante per la nuova compagnia telefonica, se si pensa che in questi giorni sono state annunciate circa 10.000 attivazioni al giorno di SIM. Un approccio aggressivo al mercato che non ha lasciato indifferenti gli utenti, ma che come si poteva facilmente immaginare ha anche portato con sé qualche problema tecnico. Alcuni tra questi sono facilmente risolvibili, come quello che voglio portare alla vostra attenzione oggi 30 giugno, ma allo stesso tempo meritano un approfondimento dopo le ultime notizie condivise su questa interessante realtà.Uno degli ultimi malfunzionamenti riscontrati consi riferisce alla questione degli SMS per quanto riguarda i servizi bancari. Molti Istituti, infatti, non riconoscono ancora l'azienda come un operatore ufficiale, ragion per cui dopo i movimenti sui propri conti i clienti non ricevono l'apposito ...