Recensione Wiko View 2 Pro

(Di sabato 30 giugno 2018)rilancia i suoi prodotti con la nuova fascia toprecentemente presentata al Mobile World Congress 2018.2 e2 Pro sono stati progettati in modo totalmente differente dai precedenti modelli con un design molto più curato, display allungato 19:9 e materiali premium adotattati per la costruzione. Il nuovo volto e cambiamento dell’azienda francesce che permette di avere un top di gamma ad un buon prezzo rilasciandoli sul mercato con un hashtag #Lussodemocratico ovvero processo di lusso verso un numero più ampio di consumatori. Confezione Nella confezione di2 Pro troviamo un travel charger da 5V/2A, cavo USB-MicroUSB, cuffie in-ear con microfono incorporato, gommini di ricambio, manualistica e una spilletta racchiusa in un portachiavi in silicone. Design La caratteristica principale di2 Pro è la rivoluzione del design che viene realizzato ...