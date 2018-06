Rai 2 - stagione 2018/2019 : chi entra e chi esce : Licia Colò Come per ogni stagione tv che si rispetti, ci sono personaggi destinati a lasciare la scena ed altri che arrivano a sostituirli. Nel caso di Rai 2, ce ne sono anche alcuni già in forze che troveranno ulteriore spazio, raddoppiando o triplicando il proprio impegno, taluni che ritornano dopo tempo e vere e proprie new entry. Analizziamo nel dettaglio il parterre di conduttori che da settembre riempirà i palinsesti della seconda rete ...

Rai 3 - stagione 2018/2019 : chi entra e chi esce : Serena Dandini I posti in palinsesto sono limitati. E per qualcuno che arriva, c’è qualcun altro costretto a sloggiare. La regola televisiva vale anche per Rai 3, che in vista della prossima stagione ha aperto le porte ad alcune new entry congedando al contempo un piccolo ma significativo drappello di trombati (o traslocati, come nel caso Alberto Angela). Ecco che entra e chi esce. Rai 3, stagione 2018/2019: chi entra Su Rai 3 arriverà ...

Maratona The Americans su Rai4 fino alla quinta stagione : tutti i dettagli e le anticipazioni del 5 luglio : Il pubblico di Rai4 riuscirà a sostenere una Maratona di The Americans? Questi sembrano essere i progetti della quarta rete Rai che proprio durante la presentazione dei palinsesti ieri a Milano ha annunciato di voler mandare in onda tutte le stagioni della serie fino alla quinta. Durante la presentazione e, in seguito, sui comunicati stampa diramati proprio in relazione alle serie tv che vedremo su Rai4 e Rai2, la rete ha confermato che la ...

Palinsesti Rai - i volti che non vedremo in tv nella prossima stagione : rivolta sul web : FUNWEEK.IT - La presentazione dei Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva si è aperta con un sentito e doveroso omaggio a Fabrizio Frizzi prima di annunci più o meno noti su grandi ritorni ,...

Rai 1 - stagione 2018/2019 : chi entra e chi esce : Alessandro Greco Per qualcuno si tratta di un benvenuto, per qualcun altro di un bentornato, per qualcun altro ancora – invece – ‘quella è la porta, grazie’. Rispetto a dodici mesi fa, cambiano alcuni volti di Rai 1 in vista della nuova stagione televisiva 2018/2019. Ecco chi entra e chi esce. Rai 1, stagione 2018/2019: chi entra Tra coloro che entrano a far parte della famiglia di Rai 1 c’è Caterina Balivo. Il suo ...

Marco Liorni nella nuova stagione televisiva con Italia Si. Le sue dichiarazioni social e la “frecciatina” alla Rai : Marco Liorni annuncia sui social il suo nuovo programma per la stagione televisiva 2018/19. Italia Si questo il titolo della trasmissione che andrà in onda il sabato pomeriggio e che lo vedrà da solo alla conduzione. Italia SÌ da sabato 15 settembre alle 16:45 su Rai 1 Finita l’estate, al rientro dalle agognate ferie, riprenderanno i programmi che ci terranno compagnia per l’intera stagione invernale. Alcuni sono i programmi di sempre, altri ...

Fiction Rai 2018/2019 : tutte le serie in onda nella prossima stagione : Rai Fiction La stagione seriale 2018/2019 si preannuncia molto ricca per la Rai. I telespettatori ritroveranno molti titoli e volti noti, con nuove stagioni di successi già consolidati, ma non mancheranno le novità. Ecco l’offerta completa di Rai Fiction per la prossima stagione tv, suddivisa per rete nonché per tipologia (lunga e media serialità, serie evento, miniserie e tv movie). Rai 1 – Lunga e Media Serialità UN PASSO DAL CIELO ...

Cose Nostre - su Rai 1 la nuova stagione : Non solo Mafia siciliana e Camorra campana: il racconto della malavita spesso ha trascurato la pur florida attività della 'Ndrangheta calabrese e gli affari delle 'ndrine che hanno conquistato fette importanti dei traffici illegali, non solo del nostro paese. Dopo l'esperienza de Lo Squadrone su Rai 2, se ne parla con la nuova stagione di Cose Nostre, in onda su Rai 1 da questa sera, giovedì 28 giugno, alle 23.40.prosegui la letturaCose ...

Fiction Rai 2018-19 - le serie tv della prossima stagione : ...

Rai - da 'L'amica geniale' a 'Il nome della rosa' la nuova stagione delle fiction : Un anno di fiction d'autore, dalla serie evento L'amica geniale tratta dai libri di Elena Ferrante diretta da Saverio Costanzo a Il nome della rosa dal capolavoro di Umberto Eco, con la regia di ...

La Rai che sarà. Ecco tutte le novità dei palinsesti della nuova stagione : Presentato oggi a Milano il palinsesto Rai presentato da Mario Orfeo. Pochi cambi di direzione rispetto all’anno passato uno fra tutti il ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, forte di una edizione particolarmente favorevole, e quello della zia della domenica Mara Venier che riconquista Domenica In in cambio di rotta rispettivamente alle scelte contenutistiche dell’anno precedente, pur concedendo una fascia a Cristina ...

Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 il 26 giugno e il 3 luglio : anticipazioni del finale della prima stagione : Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 nel prime time di oggi, 26 giugno, e martedì prossimo, il 3 luglio. La prima stagione della serie è tornata in onda dopo quasi un anno di attesa e adesso saluterà il suo pubblico con gli Ultimi quattro episodi che andranno in onda in questi due martedì per la gioia di tutti coloro che attendono con ansia di capire cosa ne sarà del nostro dottore. In prima visione due nuovi episodi della serie “Rosewood” ...