newsgo

: #Ragusa. Ancora maltrattamenti su anziani: arrestato il titolare di una casa di riposo ? - RaiNews : #Ragusa. Ancora maltrattamenti su anziani: arrestato il titolare di una casa di riposo ? - Corriere : Anziani maltrattati di giorno e soli di notte: arresti alla casa di riposo - MediasetTgcom24 : Ragusa, anziani abbandonati di notte in casa di cura: un arresto #ragusa -

(Di sabato 30 giugno 2018)diindi: unA far scattare il blitz della polizia le urla di una delle ospiti che era caduta mentre cercava di andare in bagno. Con lei altri 5 pazienti lasciati soli a se stessi. In manette il titolare dell’ospizio L'articolodiindi: unproviene da NewsGo.