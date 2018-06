Ragazzi in grotta | accelerano ricerche

Thailandia - non piove più : accelerano le ricerche dei Ragazzi nella grotta : Grazie a una pausa delle piogge che ha fatto rallentare le inondazioni nel sistema di caverne, accelerano le ricerche per individuare i 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio dispersi in una grotta in Thailandia da una settimana. Intanto, anche personale di polizia e militare australiano si è unito alle altre squadre di esperti di soccorso stranieri. La ricerca era andata a rilento, in gran parte a causa delle inondazioni e aveva impedito ai ...

Thailandia - Ragazzi bloccati in una grotta : i soccorritori si calano in un cunicolo : I soccorritori sono riusciti a calarsi in un’apertura della grotta nel nord della Thailandia dove è dispersa da sette giorni una squadra giovanile di calcio con l’allenatore. L’operazione si è resa necessaria in quanto l’ingresso principale della cavità è stato allagato da forti piogge. Prima di far scendere i soccorritori è stata calata una corda lunga 40 metri, verificando che il fondo non è allagato: non è chiaro se ...

Thailandia - aperto un varco per salvare i Ragazzi intrappolati nella grotta : Thailandia, aperto un varco per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta I soccorritori sono riusciti ad introdurre all’interno del cibo ma i giovani potrebbero trovarsi in un’altra zona Continua a leggere L'articolo Thailandia, aperto un varco per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta proviene da NewsGo.

Ragazzi bloccati in grotta : tentativi disperati per salvarli : Una dozzina di scatole contenenti rifornimenti, messaggi e mappe, sono state calate con delle corde in una fessura della membri di una squadra di calcio e il loro giovane allenatore. In ogni “scatola della speranza” vi sono cibo, bevande, medicine di base, una penna, una torcia, una candela e una mappa. “Se ricevi questo messaggio, segna sulla mappa dove vi trovate. Verremo subito a salvarvi“, recita un messaggio ...

Thailandia - Ragazzi dispersi in una grotta : soldato ferito - soccorsi sospesi : Sospese le operazioni di salvataggio dei ragazzi dispersi in una grotta in Thailandia, dopo che un soldato impegnato nel prosciugamento dell’ingresso della cavità è rimasto fulminato da una scarica elettrica prodotta di macchinari impiegati. “Stiamo portando avanti un piano A e un piano B. L’acqua si sta abbassando ma è ancora troppo alta“, aveva spiegato in precedenza il governatore della provincia di Chiang Rai. Il ...

Thailandia - l'ultimo disperato tentativo di salvare i Ragazzi intrappolati nella grotta : un foro nella roccia per entrare dall'alto : Le squadre di soccorso sono riuscite questa mattina a scavare un piccolo buco nella roccia per entrare nella grotta Tham Luang, in Thailandia, dove da sabato scorso sono dispersi 12 giovani calciatori e il loro allenatore. Alcuni scalatori della polizia sono riusciti a calarsi nel foro e introdurre del cibo, ma non è ancora chiaro se sono riusciti a individuare un varco per inoltrarsi nella grotta, né se i dispersi si trovino in ...

Thailandia - 13 Ragazzi bloccati in una grotta : le speranze si affievoliscono : Sono state interrotte in Thailandia le ricerche sott’acqua dei 12 bambini e del loro allenatore di calcio intrappolati da cinque giorni nella grotta di Tham Luang, nel nord del Paese, vicino alla frontiera con Birmania e Laos. I 12 bambini, di età comprese fra 11 e 16 anni, erano entrati nella grotta insieme al coach 25enne sabato, dopo l’allenamento, ma da quella sera sono rimasti intrappolati all’interno perché l’arrivo ...

Thailandia - Ragazzi dispersi nella grotta. Le forti piogge frenano i soccorsi | : Dodici giovani calciatori e il loro allenatore sono dispersi, da sabato 23 giugno, nelle grotte turistiche di Tham Luang, allagate in certi tratti fino a 5 metri

