meteoweb.eu

: Raccoltarifiuti, 35 sanzioni per errato conferimento - Barcellonameteo : Raccoltarifiuti, 35 sanzioni per errato conferimento -

(Di sabato 30 giugno 2018) Un totale di 35, per importi che variano tra i 100 e i 400 euro. È il risultato dell’attività di prevenzione e controllo avviata dalla polizia municipale del Comune di Stintino che, nella settimana appena trascorsa, ha intensificato il monitoraggio contro l’abbandono e l’dei rifiuti sul territorio comunale. Lesono state elevate nei confronti di utenti che, nonostante le raccomandazioni, effettuano in modo scorretto la differenziata o che conferiscono i rifiuti nelle isole ecologiche e, in particolare, nella nuova allestita sulla strada della Pelosa. Quest’ultima, posta in prossimità dell’ultima discesa a mare, viene posizionata la mattina per essere rimossa alla sera ed è riservata alla raccolta dei rifiuti prodotti nell’arco della giornata da chi frequenta la spiaggia. «La maggior parte delle...