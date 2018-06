Quella bomba dei vitalizi che condiziona le legislature

ilgiornale

(Di sabato 30 giugno 2018) Quello che sorprende nella polemica suio sulle pensione dei parlamentari è un aspetto, che hato molto la nostra storia recente, e che invece è completamente sottaciuto: secondo le norme in vigore oggi, deputati e senatori maturano la pensione solo dopo aver svolto il mandato per almeno 4 anni, sei mesi e un giorno. In caso contrario, perdono pensione e contributi versati. Un meccanismo che nasce da un'esigenza giusta,di evitare, come succedeva un tempo, che con due anni e sei mesi di mandato si potesse accedere all'assegno pensionistico, ma che ha creato una stortura nel processo democratico di non poco conto, specie in una fase politica come l'attuale, che ha visto un rinnovamento profondo delle rappresentanze parlamentari: questa norma è diventata, infatti, un'arma di pressione, specie verso i deputati e i senatori di prima nomina, i quali sono spinti - ...