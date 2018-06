Quel dito cattivo

Pallanuoto - la Rari Nantes L. Auditore Metal Carpenteria promossa in A2 dopo la seconda finale in Quel di Catania. Necessari i calci di rigore ad oltranza dopo il risultato di parità (7-7) della normale partita : Entusiasmo a bordo vasca da parte del Sindaco Ugo Pugliese, dell’Assessore allo sport Giuseppe Frisenda e dal delegato Coni provinciale

Quel reddito (non) "socialmente utile" : Il reddito di cittadinanza presenta più di un profilo ostico. Non solo Quello dei costi, altissimi per un paese come l'Italia, ma anche Quello della logica. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:40:00 GMT)Quante incognite sulla flat tax modello Trump, di G. CreditLa missione del nuovo premier, di G. Credit

In attesa del reddito di cittadinanza - ecco i numeri di Quello di inclusione : Dovrebbe diventare una sistema di recupero dei disoccupati perché chi lo riceve sarebbe 'orientato verso un percorso di formazione, che poi lo può portare verso il mondo del lavoro'. I fondi Ue ' Fse ...

Banche - crisi come in Scandinavia Quella somiglianza in agguato... Il caso del Credito Valtellinese : La crisi bancaria in Scandinavia dei primi anni Novanta, pesante e drammatica, mi fa venire in mente una locuzione latina assai amata da chi si cura con l’omeopatia: similia similibus curantur. Tradotta letteralmente significa “i simili si curino coi simili” Segui su affaritaliani.it

Povertà - l’Emilia Romagna estende il “reddito di solidarietà”. E la Puglia amplia Quello “di dignità” : L’allargamento a partire dall’1 giugno della platea di beneficiari del Reddito di inclusione, la misura universale anti Povertà partita lo scorso gennaio, si riflette anche sui sostegni in vigore a livello regionale. Le Regioni Emilia Romagna e Puglia hanno stabilito infatti di ridurre i requisiti per ottenere, rispettivamente, il “reddito di solidarietà” e il “reddito di dignità“. L’Emilia Romagna ha ...

Imprenditori assolti per il ragazzo morto sulla neve - ma il giudice insegna sci in Quelle piste : Un giudice dichiara innocenti tre Imprenditori accusati di omicidio colposo per la morte di un ragazzo su una pista da sci. In quel magazzino di notizie che è il Web successivamente si scopre che il ...

Reddito di cittadinanza - tempi e importo dell'assegno : Quello che il M5s non dice : Il Reddito di cittadinanza? Non sarà a tempo. L'ipotesi che il sussidio potesse cessare dopo due anni era circolata nelle scorse ore a causa di un'errata intepretazione del contratto di governo fatta da molti...

Pino Daniele - spunta un inedito : in radio “Resta Quel che resta” : “Quando qualcuno se ne va resta l’amore intorno”. Si apre con queste parole l’emozionante nuovo brano inedito di Pino Daniele, “Resta quel che resta”, composto e inciso da Pino...

Resta Quel che resta - l inedito con dentro tutto l universo di Pino Daniele : "Quando qualcuno se ne va, l'amore resta intorno". È così anche per la musica, che resta non solo intorno ma dentro di noi. Così è per la musica e le canzoni di Pino Daniele , che sono ancora con noi ...

Pino Daniele - “Resta Quel che resta”/ L’inedito a 3 anni dalla scomparsa : come ascoltarlo e l’evento a Napoli : Resta quel che resta è il nuovo inedito di Pino Daniele, trasmesso a radio unificate in ricordo dell'artista scomparso. Il triste messaggio presente nel testo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:11:00 GMT)

'Resta Quel che resta' - l'inedito con dentro tutto l'universo di Pino Daniele - Musica - Spettacoli : 'Quando qualcuno se ne va, l'amore resta intorno'. È così anche per la Musica, che resta non solo intorno ma dentro di noi. Così è per la Musica e le canzoni di Pino Daniele , che sono ancora con noi ...

'Resta Quel che resta' : trasmesso in contemporanea da 9 radio italiane l'ultimo inedito di Pino Daniele : 'Resta quel che resta' sarà in digitale e su tutte le piattaforme streaming dal 18 maggio. I ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a 'Pino è' saranno devoluti ai progetti ...

Pino Daniele - il brano inedito «Resta Quel che resta» oggi in radio : E' uscita oggi la nuova canzone postuma di Pino Daniele ; ' Resta quel che resta ' è stata ritrovata tra tanti altri inediti e testi. Come rivela in esclusiva al Mattino Federico Vacalebre ; quando ...

PINO DANIELE - “RESTA Quel CHE RESTA”/ A 3 anni dalla scomparsa - un inedito : Resta QUEL che resta è il nuovo inedito di PINO DANIELE, trasmesso a radio unificate in ricordo dell'artista scomparso. Il triste messaggio presente nel testo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:16:00 GMT)