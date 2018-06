Quattro chiacchiere con Bungie sull' espansione I Rinnegati - intervista

eurogamer

(Di sabato 30 giugno 2018)ha ucciso Cayde-6, il simpatico capo dei Cacciatori di Destiny. È stato un momento davvero toccante per i fan del gioco. Cayde, doppiato da Nathan Fillion, è stato accanto ai giocatori di Destiny fin dall'inizio, da quando il gioco è arrivato sul mercato a settembre del 2014. Adesso è morto, come abbiamo potuto vedere nello story trailer dell'Forsaken.Perché uccidere Cayde? Questa è stata la nostra prima domanda, quando ci siamo seduti a parlare con il game director Christopher Barrett e con il project lead Scott Taylor. Cayde è morto davvero, senza possibilità di tornare indietro? È saltato fuori che Cayde è davvero deceduto, come ci hanno confermato Barrett e Taylor, che sembravano tremendamente seri mentre lo dicevano. Fa tutto parte dell'intenzione didi dare a Destiny 2 un tono più oscuro dopo che la serie ha assunto una deriva troppo scherzosa fatta di ...