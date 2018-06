Pronostico Uruguay-Portogallo Mondiali 2018 | Calori | Cavani e Cr7? tutto dipenderà da

Pronostico Uruguay vs Uzbekistan - Amichevole Internazionale 8-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Uruguay-Uzbekistan, Venerdì 8 Giugno 2018. Per la Celeste è l’ultimo test prima della partenza per la Russia. Uruguay–Uzbekistan, venerdì 8 giugno. Per la Celeste guidata da Óscar Tabárez si tratta dell’ultimo test prima della partenza per la Russia, dove tra una settimana affronterà l’Egitto. Come arrivano Uruguay e Uzbekistan al Centenario? Il selezionatore ...