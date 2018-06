Pronostico Francia-Argentina Mondiali 2018 | Brambati | Albiceleste fragile in difesa e i

Pronostico Danimarca-Francia - 26-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Danimarca-Francia, Martedì 26 Giugno 2018. Ai galletti basta un pareggio, così come ai danesi. Danimarca-Francia, martedì 26 giugno. Didier Deschamps ha già la qualificazione in pugno e potrebbe arrivare primo pareggiando nella sua terza partita. Anche la Danimarca con lo stesso risultato potrebbe qualificarsi come seconda nel proprio girone. La differenza è nei possibili avversari che si dovranno ...

Pronostico Francia-Perù - 21-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Francia-Perù , Giovedì 21 Giugno 2018. La Francia vuole i 3 punti! Francia-Perù sarà una delle partite più importanti che ci saranno nella giornata di giovedì. I blue cercano un’altra vittoria per allaungare sulle altre nazionali e puntare di finire al primo posto il girone. Come arrivano Francia e Perù La Francia dopo aver vinto a fatica per 2-1 sull’Australia, cerca un’altra importante ...

Pronostico Francia-Australia Mondiale Gruppo C Giornata 1 16-06-2018 : Dopo tanta attesa inizia il Campionato Mondiale di calcio in Russia anche per la Francia, sicuramente una delle favorite alla vittoria finale. Il primo ostacolo dei transalpini sarà l’Australia in un match in programma sabato 16 giugno alle ore 12:00, un match che promette di infiammare l’orario di pranzo. Come arrivano Francia e Australia? Come detto in precedenza, la squadra di Deschamps è non solo la favorita nel suo girone ...

Pronostico Francia Italia/ Quote e scommesse per la partita amichevole (oggi 1 giugno) : Pronostico Francia Italia: le Quote e le scommesse per l'amichevole prevista oggi all'Allianz Riviera di Nizza. Nuovo banco di prova per gli azzurri del ct Mancini. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:10:00 GMT)

Pronostico Francia Italia/ Claudio Onofri : bel test per Mancini - loro possono vincere il Mondiale! - esclusiva - : Pronostico Francia Italia, il punto di Claudio Onofri: bel test per Mancini, loro possono vincere il Mondiale! L'analisi dell'amichevole di Nizza.