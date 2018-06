Processo Martina Rossi Le amiche piangono in aula | ' Ci hanno detto che era impazzita e

Processo al Pd. Calenda : "Irrilevanti - cambiamo tutto". Martina : "Partito va ripensato - non superato" : Nel Pd c'è poca voglia di commentare l'esito dei ballottaggi alle amministrative. I numeri freddi sulle province dicono che il centrodestra vince le elezioni conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3), i 5 Stelle si affermano solo ad Avellino, mentre il centrosinistra tracolla prevalendo in solo 5 Comuni (ne aveva 17). Ma oltre i numeri c'è il peso dei risultati, con il Pd che esce con le ossa rotte in ...