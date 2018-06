Pride 2018 | l' onda arcobaleno invade Milano | i volti del corteo

Gay Pride 2018 - riparte l'onda arcobaleno : in migliaia a Milano al corteo per i diritti : Il percorso si snoda lungo via Vitruvio e via Settembrini fino in Piazza Caiazzo; qui si svolta lungo via Pergolesi per immettersi in corso Buenos Aires

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 200 mila persone : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 200 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Microsoft parteciperà al Milano Pride 2018 insieme a Facebook - IBM e Google : Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn uniscono le forze e sfileranno per la prima volta insieme su un unico carro, “per farsi portavoce dei diritti delle minoranze e sostenere i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione, offrendo così il proprio contributo a educare tutti al rispetto e alla valorizzazione delle differenze”. Anche Accenture parteciperà al corteo con una propria delegazione accanto alle cinque aziende tech. Comunicato ...

Milano Pride 2018 – La lattina di Coca Cola celebra l’amore universale : lattina arcobaleno al Milano Pride 2018. Un’esclusiva edizione limitata di Coca-Cola per celebrare l’amore universale Per celebrare il mese del Pride, Coca-Cola lancia un’edizione speciale della sua lattina, dedicata al sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione: l’amore, quello in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. Il logo Coca-Cola lascia ...

Pride 2018 : com’è nata la giornata mondiale dell’orgoglio Lgbt : Il 30 giugno tappa a Milano del Gay Pride italiano che ha preso il via il 9 giugno a Roma. Lo stesso 30 si conclude il ciclo delle marce e parate che celebrano il Pride con gli appuntamenti di Padova, Palermo, Perugia e Pompei. Il 28 giugno è stato eletto Giornata mondiale del Pride, termine ormai preferito per includere oltre agli omosessuali l’intera galassia Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) che celebra il proprio orgoglio ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come organizzatori ma anche come persone LGBTI sentiamo fortemente l’emozione per questa giornata frutto di molto lavoro e molte energie spese ‘ racconta Mattia Galdiolo, Portavoce del Padova Pride 2018 – Le ultime notizie, sia legate ai Pride che si sono già svolti in varie città d’Italia, che ai fatti recentemente accaduti a Padova, ci raccontano di un contesto in cui ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La mattina del 30 giugno, a partire dalle 10 del mattino l’Associazione Amissi del Piovego offrirà a coloro che decideranno di arrivare in città in anticipo un tour in barca a remi lungo le Mura di Padova con partenza ogni 15/20 minuti da Piazza Delia vicino al Ponte della Specola.A partire dalle 15.00 l’appuntamento sarà in Prato della Valle da dove, alle 16.00, partirà il corteo accompagnato ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come organizzatori ma anche come persone LGBTI sentiamo fortemente l’emozione per questa giornata frutto di molto lavoro e molte energie spese ‘ racconta Mattia Galdiolo, Portavoce del Padova Pride 2018 – Le ultime notizie, sia legate ai Pride che si sono già svolti in varie città d’Italia, che ai fatti recentemente accaduti a Padova, ci raccontano di un contesto in cui ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La mattina del 30 giugno, a partire dalle 10 del mattino l’Associazione Amissi del Piovego offrirà a coloro che decideranno di arrivare in città in anticipo un tour in barca a remi lungo le Mura di Padova con partenza ogni 15/20 minuti da Piazza Delia vicino al Ponte della Specola.A partire dalle 15.00 l’appuntamento sarà in Prato della Valle da dove, alle 16.00, partirà il corteo accompagnato ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 : Padova, 27 giu. (AdnKronos) – La macchina organizzativa del Comitato Padova Pride sta lavorando febbrilmente per completare gli ultimi preparativi per il corteo dell’orgoglio LGBTI al quale sabato 30 giugno convergeranno da tutto il triVeneto per festeggiare il Pride regionale Veneto 2018. Un lungo serpentone colorato che partirà alle 16.00 da Prato della Valle per attraversare la città attraverso via Luca Belludi, Riviera Businello, ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 : Padova, 27 giu. (AdnKronos) – La macchina organizzativa del Comitato Padova Pride sta lavorando febbrilmente per completare gli ultimi preparativi per il corteo dell’orgoglio LGBTI al quale sabato 30 giugno convergeranno da tutto il triVeneto per festeggiare il Pride regionale Veneto 2018. Un lungo serpentone colorato che partirà alle 16.00 da Prato della Valle per attraversare la città attraverso via Luca Belludi, Riviera Businello, ...

Mondiali Russia 2018 - i manifestanti del gay Pride esultano insieme ai tifosi del Messico : Dopo la vittoria ottenuta dal Messico contro la Corea del Sud, alcuni manifestanti del gay pride hanno festeggiato insieme ai tifosi messicani I manifestanti del Gay pride hanno celebrato sabato la vittoria in Coppa del Mondo del Messico contro la Corea del Sud insieme ai tifosi, nonostante gli incidenti omofobi segnalati tra i sostenitori del Messico in Russia. Migliaia di persone gay, lesbiche, bi e transessuali con le bandiere arcobaleno si ...

Gay Pride 2018 : storia della lotta dei movimenti LGBT : Dal 1979 l'omosessualità diventa un fatto sociale e culturale e quindi tema di incontri, rassegne cinematografiche e spettacoli. Il Gay Pride di Roma del 1983 fece clamore anche per questo, cioè per ...

E3 2018. Le visioni di Sony PlayStation nella Los Angeles del gay Pride : Mostrati Last of Us Part 2, che narra di una ragazza omosessuale in un mondo post apocalittico, e Death Stranding di Hideo Kojima, game designer onirico che ha deciso di superare i confini di console e videogame