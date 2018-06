Premi a chi fa figli e collette di ore-ferie È il welfare fai-da-te

[Il retroscena] Il Premier Conte dal successo all'insuccesso in 4 ore. L'Italia azzoppata in Europa ora rischia sui conti pubblici : Ieri mattina, mentre "il successo" si liquefaceva col passare delle ore e delle dichiarazioni incrociate, il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ospite di Agorà su Rai3, ha detto: "La verità ...

Premio Strega - chi vincerà? Ecco i pronostici dei finalisti : Alla vigilia dell'assegnazione del riconoscimento, mentre infuria la caccia all'ultimo voto, abbiamo organizzato un forum. E ai cinque scrittori in gara - Helena Janeczek, Marco Balzano, Sandra Petrignani, Lia Levi, Carlo D'Amicis - abbiamo chiesto le loro previsioni. Il servizio integrale su L'Espresso in edicola da domenica 1 luglio

Ischia Film Festival - domani l'apertura con il Premio Oscar Gabriele Salvatores : Sarà il premio Oscar Gabriele Salvatores ad aprire domani il XVI Ischia Film Festival , 30 giugno - 7 luglio, . Il regista di Mediterraneo racconterà al pubblico di Ischia il suo continuo desiderio di ...

CyberChallenge - chi sono i talenti informatici Premiati da Pansa : La risposta, ha aggiunto rivolgendosi ai talenti, può arrivare dallo sviluppo di 'competenze adeguate' e da 'una sinergia tra pubblico, privato e mondo della ricerca e dell'università'. 'Dobbiamo ha ...

Trump riceverà il Premier Conte il 30 luglio : “Italia importante alleato Nato e partner chiave nel Mediterraneo” : Donald Trump riceverà il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte il prossimo 30 luglio per un faccia a faccia, seguito da un incontro bilaterale allargato. La visita a Washington è stata ufficializzata con una nota della Casa Bianca: “L’Italia”, si legge, “è un importante alleato Nato, un partner leader in Afghanistan e Iraq, e partner chiave nel portare stabilità nella regione del Mediterraneo”. Quindi, ...

Ex Premier Irlanda “battesimo viola diritti umani”/ Femminista McAleese contro la Chiesa : “è una coercizione” : Ex Premier Irlanda: "il battesimo viola i diritti umani. È una forma di coercizione da cui la Chiesa dovrebbe evolvere". La "Femminista" Mary McAleese "insegna" alla Chiesa..(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:05:00 GMT)

Una vita per il karate - Ferrara Premia Gabriele Achilli : A consegnare il riconoscimento, durante la cerimonia svoltasi martedì mattina in municipio, è l'assessore allo Sport Simone Merli davanti alle autorità cittadine, ospiti del festeggiato e ...

Premi Oscar : Guadagnino - Rohrwacher e Bellocchio tra i giurati : Luca Guadagnino, Marco Bellocchio, Alice e Alba Rochwacher, il compositore Carlo Siliotto, i montatori Valerio Bonelli, Walter Fasano e Cristiano Travaglio, la scenografa Alessandra Querzola figurano nell’elenco degli invitati dell&rsquo...

Firenze - l’università Premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro : Firenze, l’università premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro Il rettore Luigi Dei vuole che la borsa di studio funga da incentivo per ridurre i fuoricorso. La premiazione avverrà forse nel giorno della strage del bus Erasmus in Spagna Continua a leggere L'articolo Firenze, l’università premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro proviene da NewsGo.

Migranti - stallo al mini vertice di Bruxelles. Il Premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

Migranti - “passi avanti” al mini vertice di Bruxelles. Il Premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

'Non è lui il Premier' - il sondaggio-verità su Conte. Mannheimer lo fa sparire così : chi comanda davvero : Per qualcuno il suo essere defilato può portare a Giuseppe Conte molti vantaggi. Non per Renato Mannheimer , che con il sondaggio pubblicato dal Giornale espone una cruda verità: un italiano su tre ...

Conte chi? Un italiano su 3 non sa che è Premier : Savona il ruolo di ministro dell'economia, , ma anche in momenti più recenti. La citazione relativamente frequente del segretario della Lega scaturisce, con tutta evidenza, dal deciso protagonismo ...

Vaccini : “la memoria è la chiave di volta”. L’invito al Vice Premier Salvini dall’editore e dal curatore di “Scientia et Causa” : Hanno lasciato una scia di polemiche sul web e sui social le dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini sull’inutilità, pericolosità e dannosità di 10 Vaccini. Ma anche una proposta attiva e costruttiva, lanciata proprio su facebook: un incontro con i medici e gli scienziati della squadra di Scientia et Causa, per rispondere al Vice Premier sulla questione Vaccini. I Vaccini diventati obbligatori con il decreto legge del governo ...