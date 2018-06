Potrebbero essere vivi i baby calciatori in grotta

Pace fiscale - entrate Potrebbero essere di 'soli' 13 miliardi : si pensa al condono tombale : Nel contratto di governo c’è un punto che riguarda gli italiani indebitati col fisco ed alle prese con le cartelle esattoriali. Si tratta della cosiddetta 'Pace fiscale', provvedimento che continuamente Salvini propone all’attenzione dell’opinione pubblica. Una specie di sanatoria delle cartelle che serve all'esecutivo per fare cassa. Infatti, per la Lega questa sarebbe una misura che porterebbe nelle casse statali 60 miliardi [VIDEO] nel ...

Quali Potrebbero essere le ricadute economiche di uno stop alla canapa light : In Italia sono spuntati in ogni città, in ogni quartiere. Negozi che vendono canapa, derivati della canapa, dalla cosmesi agli scopi ricreativi, che, dicono i dati del Registro delle imprese, ...

Batterie al sodio e al potassio (invece che al litio) Potrebbero essere il futuro : (foto: Halfdark/Getty Images) Telecomandi, giocattoli, smartphone ed altri apparecchi elettrici: sono soltanto alcuni degli oggetti di uso comune che funzionano con le Batterie classiche. Ma queste possono essere costituite da vari materiali: ad esempio esistono quelle al litio, molto note e utilizzate, oppure quelle al sodio o al potassio, di cui esistono già dei prototipi, ma sono ancora in fase di studio. Queste ultime potrebbero costituire ...

Un misterioso countdown e un ologramma Potrebbero essere i primi indizi della Stagione 5 di Fortnite : Epic Games potrebbe aver rilasciato all'interno del popolarissimo Fortnite i primi indizi relativi alla Stagione 5, nonostante la Stagione 4 sia ancora nel vivo.Di cosa si tratta? È presto detto. Stando a quanto riportato da Fortnite Intel, i numerosi giocatori avrebbero scovato, questo fine settimana, una strana immagine sui televisori delle Spiagge Snob e un misterioso ologramma vicino al razzo situato nella "base dei malvagi". I giocatori ...

Gli interventi agli occhi con il laser Potrebbero non essere così sicuri come si pensa : Il Lasik, la diffusissima tecnica per gli interventi agli occhi con cui si risagoma la cornea per correggere miopia, ipermetropia ed astigmatismo, potrebbe essere meno sicuro di quanto si crede. Negli Stati Uniti la Food and Drugs Administration (Fda) ha annunciato che diffonderà nuove linee guida alla luce degli studi da cui sono emersi effetti secondari che durano mesi e anche anni come visione sfuocata, visione tripla, bruciori e ...

Bitonto - scomparsi due minorenni da via Ammiraglio Vacca : Potrebbero essere a Bari : Due minorenni questa mattina sono scomparsi dal loro appartamento in via Ammiraglio Vacca. Intorno alle 8 i genitori non li hanno trovati in casa denunciando la sparizione ai Carabinieri. Il ragazzo ...

Onde gravitazionali : Potrebbero essere nate da tunnel dello spaziotempo : Il primo segnale delle Onde gravitazionali potrebbe non essere stato emesso dalla collisione tra due buchi neri, ma da oggetti molto più esotici: dei tunnel dello spaziotempo, i ‘wormhole’, come quello attraversato dai protagonisti del film Interstellar. E’ l’ipotesi, pubblicata sulla rivista Physical Review D, per spiegare alcune anomalie in contrasto con le leggi della fisica quantistica che governano il mondo delle ...

Asse Parma-Sampdoria - i calciatori a cambiare maglia Potrebbero essere 5 : Parma-Sampdoria, Asse caldissimo di calciomercato tra i due club, sono ben 5 i calciatori che potrebbero cambiare maglia in estate Parma-Sampdoria un Asse caldissimo sul mercato. A dire il vero si tratta di una trattativa “unilaterale”, dato che ben 5 calciatori potrebbero lasciare il club blucerchiato per approdare al Parma durante questa calda estate. Ben nota la trattativa avviata che potrebbe portare Viviano tra i pali della ...

Le Misteriose strutture a cupola nella Siberia Potrebbero essere sistemi di difesa extraterrestri : In Siberia sono state scoperte Misteriose strutture a cupola che potrebbero essere sistemi di difesa extraterrestri. strutture Misteriose vengono riportate nelle leggende della popolazione Siberiana e nei diari dei primi esploratori dell’estremo oriente della Russia. Chi ha dimorato in queste cupole riporta perdita di capelli e strane ustioni sul corpo. Secondo qualcuno, si tratta di un sistema di difesa che potrebbe aver distrutto anche ...

Avalanche Studios : gli sviluppatori di RAGE 2 e Just Cause Potrebbero essere al lavoro su un gioco non ancora annunciato : Lo sviluppatore di Just Cause 3 e RAGE 2 potrebbe essere al lavoro su un gioco tutto nuovo e non ancora annunciato, stando a quanto riportato da IGN.Avalanche Studios ha offerto un piccolo assaggio del titolo in questione su Twitter, con un hashtag che menziona il suo nuovo franchise. L'immagine off-screen sembrerebbe mostrare uno sparatutto in prima persona.Ultimamente ci sono state interessanti novità in casa Avalanche, il mese scorso, ...

Vita nello spazio : le lune di 121 pianeti giganti Potrebbero essere abitabili : Finora, la ricerca di mondi extrasolari potenzialmente abitabili ha riguardato sostanzialmente gli esopianeti. Ma cosa sappiamo sull’abitabilità delle esolune? In un articolo, pubblicato su The Astrophysical Journal, i ricercatori delle Università della California, di Riverside e del Southern Queensland hanno identificato oltre 100 pianeti giganti che potrebbero avere potenziali lune in grado di ospitare la Vita. La ricerca – spiega ...

L'accordo di governo è stato chiuso. Chi Potrebbero essere i ministri : E' pronto l’accordo per il governo giallo-verde, dicono le notizie che filtrano dai palazzi della politica riportate da La Stampa. Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero risolto il nodo Savona: il ministero dell’Economia può andare a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia politica e presidente della facoltà di economia all’Università di Roma Tor Vergata. Per Paolo Savona confermato un ...

Apple - tutto pronto per la WWDC 2018 : ecco quali Potrebbero essere le novità in arrivo : Uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di Apple è la WWDC (Worldwide Developer Conference): si tratta dell’evento annuale di Apple per gli sviluppatori di software, dove l’azienda fa alcuni degli annunci più importanti dell’anno. Apple comincerà la settimana che va dal 4 all’8 giugno con l’annuncio degli aggiornamenti più importanti per i software di Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e altri dispositivi. potrebbero esserci ...

Molte morti per arresto cardiaco Potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : dal 26 al 28 maggio nella città di Rimini : Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ...