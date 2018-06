Portiere non aver paura di parare un calcio di rigore

Calciomercato Sampdoria-Parma - le ultime sul fronte Portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per il Portiere non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

Futuro incerto - Alisson spaventa la Roma : il Portiere brasiliano non scarta l’ipotesi cessione : Il portiere della Roma ha parlato dal ritiro della Nazionale brasiliana, non scartando la possibilità di un addio ai giallorossi “Il Futuro? Sono concentrato ora sul mio lavoro in nazionale. Il mio agente cercherà la soluzione migliore per me e per la Roma, indipendentemente dal fatto che rimanga o meno. Al momento mi concentro sul presente, al resto penserò dopo”. Lo ha detto il portiere della Roma e del Brasile dal ritiro della ...

Calciomercato Parma - non solo Cigarini per il centrocampo - scelto il nuovo Portiere : Calciomercato Parma – Il Parma è letteralmente scatenato sul mercato, dopo la promozione in Serie A l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Tante mosse di Calciomercato, conferme su Cigarini a centrocampo, nelle ultime ore contatto anche con il centrocampista del Pescara Brugman che può rappresentare una valida alternativa per la mediana. Nel frattempo è stato scelto il nuovo portiere, si ...

PSG : arriva la firma del nuovo Portiere - ma non è Buffon… FOTO : PSG- Il PSG scherza con Buffon in attesa del via libera dell’Uefa. Di fatto, mancherebbe solamente il via libera della massima carica Europea per l’ufficialità dell’operazione. Contratto biennale da 8 milioni di euro netti a stagione. IL PSG SCHERZA… Nel frattempo, il club parigino scherza con i tifosi, presentando il nuovo portiere Garissone. Il fresco […] L'articolo PSG: arriva la firma del nuovo portiere, ma non ...

PSG - annuncio social : 'Aspettate un Portiere...'. Ma non è Buffon : La Juventus è ormai il passato, Gigi Buffon ha salutato tutti nella conferenza d'addio e in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona. Ma il portiere italiano ha ancora voglia ...

Alisson al Liverpool?/ La Roma blinda il Portiere : non se ne parla per meno di 90 milioni : Alisson al Liverpool? La Roma blinda il portiere: non se ne parla per meno di 90 milioni, i Reds però lo cercano per sostituire Karius dopo la pessima finale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:35:00 GMT)

L'urlo del 'Pato' Fillol : 'Non mi fate paura'. Storia di un Portiere mondiale : In fondo altri calciatori fra i Campioni del Mondo della squadra magistralmente diretta da Cesar Menotti è proprio dal River Plate che provengono. Passarella, Luque, Alonso e Ortiz sono tutti parte ...

Confronto Buffon-tifosi - la risposta del Portiere bianconero non convince i supporter della Juventus : Tensione in casa Juventus dopo la sconfitta nello scontro scudetto contro il Napoli, adesso un solo punto di vantaggio sulla squadra di Maurizio Sarri. Ieri contestazione da parte dei tifosi bianconeri delusi dalle ultime prestazioni ma anche e soprattutto per il mancato saluto al termine della partita. “Noi vi aspettavamo, hai salutato i napoletani, ma non sei venuto da noi: perché?”, la domanda degli ultras a cui Buffon risponde ...

“Lo ha appeso al muro”. Gigi Buffon inferocito come non lo avevamo mai visto prima. La rabbia del Portiere - compagno di Ilaria D’Amico - che ha scioccato i tifosi. Il perché dell’improvvisa esplosione : Lo abbiamo sempre visto come una persona pacata anche se spontanea, calmo e lucido anche nei momenti più concitati della sua vita sportiva e non pure non tirandosi mai indietro nell’esprimere fino il fondo il proprio pensiero, a costo di risultare antipatico. Gigi Buffon è così, prendere o lasciare, e i tifosi juventini e italiani lo hanno sempre amato anche per questo. Eppure pare proprio che negli ultimi periodi qualcosa sia successo ...