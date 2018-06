Politiche alla Blair | errori come la Buona scuola | la sostituzione della base La crisi

huffingtonpost

: Domani su @ilfoglio_it una proposta di manifesto per i progressisti. È solo l’inizio di un cammino spero fatto di t… - CarloCalenda : Domani su @ilfoglio_it una proposta di manifesto per i progressisti. È solo l’inizio di un cammino spero fatto di t… - zaiapresidente : In Italia in 5 milioni non riescono a vivere con dignità. Politiche di incentivi al lavoro sono imprescindibili. No… - Einaudieditore : «La casella delle politiche egualitarie è, nella maggior parte dei Paesi, vuota. E accade allora che l’esercito dei… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Il Pd ha fatto "strategici"la, un "autogol" peggiore del Jobs act, e ha promosso la "Terza via", sul modello di Tony, che è fallita. A tracciare lo stato di salute del Partito democratico è il direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia, Lucio Baccaro, che in un'intervista al Fatto quotidiano spiega: il Pd e gli altri partiti del Pse hanno sostituito gli operai a qualifica medio-bassa con l'operatore socioculturale, che in economia è su posizioni centriste.EccoBaccaro spiega nel dettaglio ladel Pd:"Questa disfatta elettorale (il voto del 4 marzo ndr) è solo l'ultimo di una serie di fallimenti dei partitifamiglia post-socialdemocratica. Negli ultimi trent'anni hanno tentato di modificare la propriaelettorale, abbandonando il lavoratore semi-qualificato dell'industria, in declino ...