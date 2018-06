Pesticidi nelle birre Tre su quattro contengono composti chimici pericolosi per la

Legambiente sul rapporto Ispra "Pesticidi nelle acque" : situazione preoccupante : Purtroppo la stessa Politica agricola comunitaria da questo punto di vista non sembra accompagnare questo necessario cambiamento di rotta, vista la prevista riduzione dei fondi del 26% destinati allo ...

Pesticidi - 259 quelli trovati nelle acque in Italia : “I rischi sono ancora sottostimati”. Cala la vendita di prodotti tossici : Non solo nei laghi, nei fiumi e nelle falde ci sono miscele di sostanze chimiche, ma se ne conoscono neppure bene i rischi. E se salgono a 400 i Pesticidi ricercati in Italia, sono 259 quelli trovati nelle acque. In quelle superficiali è il glifosate l’erbicida con il maggio numero di superamenti dei limiti di legge. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Ispra ‘Pesticidi nelle acque’, che presenta i risultati relativi al biennio 2015-2016 sulla ...

Ambiente : “In Pianura Padana maggiori sforamenti di Pesticidi nelle acque” : La maggior presenza di pesticidi nelle acque si riscontra nella Pianura padano-veneta, dove le indagini sono generalmente più approfondite (in termini di numerosità dei campioni e di sostanze ricercate); nelle regioni del nord, infatti, si concentra più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale. Nel resto del paese la situazione resta ancora abbastanza disomogenea: non sono pervenute informazioni dalla Calabria, e in altre Regioni ...

Oltre 250 Pesticidi nelle acque italiane - il più presente è sempre il glifosate : Trovati erbicidi, fungicidi e insetticidi nel 67% dei punti di campionamento di superficie, controlli molto diffusi nel Centro – Nord, ancora poco al Sud

