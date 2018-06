Perché non eleggere a sorte il Csm?

Roberto Fico - Perché il presidente della Camera dovrebbe vergognarsi : a chi non versa i contributi : Il presidente della Camera Roberto Fico si candida a diventare il campione tra i grillini che pensano di predicare bene, ma razzolano un po' come pare a loro. Mentre quello che passa come l'ortodosso ...

Pensioni - Perché la Bce non vuole che cambino : La Banca centrale europea preoccupata perché in Italia Lega e 5Stelle intendono modificare la Legge Fornero, che fu ispirata proprio da Francoforte

Perché la Barbie ingegnera robotica non farà di vostra figlia una scienziata : Da bambino giocavo a calcio coi regoli. Li disponevo cioè su un tavolo rettangolare con quelli arancioni (i 10, i più lunghi) a fungere da porte e uno di quelli bianchi (i piccoli cubi unità di misura) come pallone. Dopo di che schieravo squadre azzurre composte di 9, marroni con gli 8, nere coi 7 e

Il figlio muore a 18 anni - ma ogni sera su WhatsApp succede questo. “Non chiedetemi Perché” : La perdita di un figlio è forse il dolore più atroce che una persona possa sopportare. Non c’è atrocità peggiore con la quale convivere la propria vita giorno dopo giorno. Eppure l’animo umano a volte trova degli escamotage che permettono alla mente di andare avanti, di tirare a campare, verrebbe da dire. Quella che vi stiamo per raccontare è la vicenda di una madre che affronta il lutto di suo figlio in un modo tutto suo, particolare ...

"Caro Salvini - mia figlia è morta Perché non vaccinata e io ne sono colpevole. Dieci non sono inutili" : "Non voglio rivolgermi al Salvini ministro, ma al Salvini padre". Antonella Salimbene ha perso la figlia Azzurra a 11 anni, morta dell'unica malattia per cui non era vaccinata, una meningite fulminante da meningococco C . In una lettera pubblicata su Vanity Fair, la donna si rivolge al ministro dell'Interno, commentando le parole da lui pronunciate nel corso di un intervento a Radio Studio54, durante il quale ha affermato che "Dieci vaccini ...

«Caro Salvini - mia figlia è morta Perché non era vaccinata» : «Dieci vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi». Quelle parole, pronunciate da Matteo Salvini a Radio Studio 54, hanno scatenato reazioni indignate, e non solo da parte della comunità scientifica. Antonella Salimbene, una madre di Casalmaiocco, provincia di Lodi, nel 2014 ha perso sua figlia Azzurra (nella foto), che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata. Ha scritto a ...

Perché non comprerò l’ultimo libro di Sergio Givone : Pensavo di comprare l’ultimo libro di Sergio Givone, visto che tratta di Dio. Poi ho scoperto che il filosofo pubblicato da Solferino è uno dei primi firmatari dell’appello invasionista intitolato “Presa di posizione pubblica contro la politica in tema di migrazioni del governo Salvini-Di Maio”. L’h

Milan - ecco Perché ribaltare la sentenza Uefa al Tas non sarà semplice : La probabile assenza di riferimenti a Li e Elliott nelle motivazioni della sentenza Uefa complica la difesa a Losanna

Calciomercato Juventus - ecco perchè Cristiano Ronaldo non è solo un sogno : via due big - la squadra per tentare l’assalto alla Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è sempre più scatenata sul Calciomercato, i bianconeri pensano in grande in vista della prossima stagione con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League, obiettivo sfumato per poco nelle ultime stagioni. Ore caldissime per le strategie bianconere, il sogno porta il nome di Cristiano Ronaldo. . Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, la clausola ...

Violenta una 14enne e subito dopo le chiede : “Perché non mi ringrazi?”. Condannato : Violenta una 14enne e subito dopo le chiede: “Perché non mi ringrazi?”. Condannato Fesal Aidarus, 19 anni, aveva pregato i magistrati affinché il suo nome non venisse fuori anche dopo la sentenza di condanna. Il giudice si è opposto: “Il tuo è un caso squallido e spiacevole” ha spiegato. Il ragazzo inglese è stato Condannato […] L'articolo Violenta una 14enne e subito dopo le chiede: “Perché non mi ringrazi?”. Condannato proviene da ...

Petrolio - Perché l’accordo tra i paesi esportatori sull’aumento della produzione non basta per calmierare i prezzi : Un incremento della produzione di circa 1 milione di barili al giorno, circa l’1% dell’output mondiale, dal prossimo luglio. E’ la decisione presa il 23 giugno al vertice dell’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio, a Vienna, e annunciata alla presenza del ministro dell’Energia russo Aleksander Novak. L’incontro puntava a dare una risposta collettiva all’appello per calmierare il prezzo del greggio, avanzato soprattutto da Stati ...

Violenta una 14enne e subito dopo le chiede : “Perché non mi ringrazi?”. Condannato : Fesal Aidarus, 19 anni, aveva pregato i magistrati affinché il suo nome non venisse fuori anche dopo la sentenza di condanna. Il giudice si è opposto: "Il tuo è un caso squallido e spiacevole” ha spiegato. Il ragazzo inglese è stato Condannato a 6 anni di carcere.Continua a leggere

Perché le proposte di Galli della Loggia e Calenda non sono di sinistra : È l’ora più buia per il Pd, quella che prelude alla dissoluzione e alla catastrofe dopo l’ennesimo risultato elettorale deludente. Tutto suggerirebbe un rivolgimento, un colpo di reni e un salto per cambiare tutto, per ricostruire, per fare tabula rasa di un esperimento nobile ma mal riuscito, che ha portato alla consunzione di quelle due (e più) tradizioni che nel Partito democratico avevano trovato il modo di stare insieme e di continuare a ...

Temptation Island Vip : ecco Perché Cecilia e Ignazio non ci saranno : Cecilia Rodriguez non parteciperà a Temptation Island Vip Cecilia Rodriguez, in un’intervista su Nuovo, rivela di non voler più mettere a rischio la sua vita sentimentale. Smentisce, quindi, la sua partecipazione nella primissima edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre, dopo la versione la nip. La bella argentina aggiunge di aver trovato la […] L'articolo Temptation Island Vip: ecco perché Cecilia e Ignazio non ci saranno ...