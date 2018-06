Per una Manifestazione nazionale unitaria per la Cultura e il Lavoro

Il Volo di Michelangelo Per Lunatico Festival : Martedì 3 luglio, Lunatico Festival presenta 'Il Volo di Michelangelo', a cura della compagnia Teatri d'Imbarco, con Beatrice Visibelli Marco Natalucci al violoncello Dagmar Bathmann. Lo spettacolo, ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa Per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...

Gp d'Austria - Bottas in pole. Hamilton secondo - Vettel parte sesto Per una penalizzazione : Di nuovo una prima fila tutta Mercedes: Valteri Bottas bissa la pole position di un anno fa sul circuito di proprietà della Red Bull, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton di 19 millesimi. ...

Dopo cinque secoli una giornata storica Per L’Aquila che accoglierà il suo Cardinale Arcivescovo : L'Aquila - Tutto pronto a Collemaggio per la prima messa da Cardinale di Mons. Petrocchi. Allestito anche un maxi schermo sul prato della Basilica. Petrocchi: “voglio essere un sì al Signore per la Chiesa e per il mondo” La stessa Basilica in cui mons. Petrocchi, il 7 luglio di cinque anni fa, iniziò il suo ministero pastorale in terra Aquilana, domani, alle ore 18, lo accoglierà come Cardinale per la sua prima Messa in ...

'Ogni giorno' - una romantica storia d'amore Per millennials : Continua senza sosta la programmazione di Mille petali di cinema, la nuovissima rassegna di cinema all'aperto che animerà per tutta l'estate il Giardino 'Loris Fortuna' di Piazza Primo Maggio! Domani ...

Una nuova malattia rara scoPerta alla Federico II : ... dice Claudio Pignata, professore ordinario di Pediatria, che ha identificato la mutazione genetica mai descritta al mondo all'origine della forma severa di immunodeficienza. 'La nuova malattia ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 2-3. Ruiz - autore di una tripletta - beffa gli azzurrini in pieno recuPero : Si conclude con una beffa il torneo di Calcio per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: la nostra selezione under 18 è stata battuta dai pari età della Spagna per 2-3, subendo il gol decisivo nel quinto minuto di recupero della ripresa. Oro agli iberici, argento agli azzurrini, bronzo al Marocco, che nella finale per il terzo posto batte la Grecia ai rigori per 7-6. Nel primo tempo la Spagna parte bene, ma l’Italia va in vantaggio al ...

Paolo Villaggio - a Roma una serata speciale Per ricordarlo : 3 luglio 2017 - 3 luglio 2018. A un anno esatto dalla scomparsa di Paolo Villaggio , al cinema Savoy di Roma è stata organizzata una serata speciale in ricordo di uno degli attori comici più amati d'...

Calciomercato Inter - ufficiale la cessione di Nagatomo al Galatasaray : ancora una partenza Per il FFP : Il mercato in entrata e non solo, dopo l'arrivo di Radja Nainggolan e la chiusura dell'affare Politano l'Inter pensa anche alle uscite. Molto attiva la società nerazzurra, che continua a lavorare per ...

1918 ScioPero generale in Svizzera - una storia esemplare : Il progresso sociale minimo per definire la pace nel mondo del lavoro rimane un sogno, così in apparenza la sospensione dello Sciopero generale, che durò dal 12 al 14 novembre 1918, fu una dichiarata ...

Napoli - fa sfondare vetrina a una donna Per rubarle la borsa/ Video - arrestato rapinatore russo : Napoli, fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa: la Polizia di Stato ha arrestato un rapinatore russo professionista, ecco il Video dell'accaduto (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:56:00 GMT)

"Siamo aPerti a tutti" - ma non ai neri : la regola di una palestra di Monselice : Il gestore della Just Fit in provincia di Padova seleziona i clienti secondo il colore della pelle: "Tre iscritti su dieci è straniero, ma con l’aumento dei clienti di colore sono cresciuti anche i furti"

L'Unibas in tour : seconda tappa a Matera Per la festa della Bruna : Per quanto riguarda gli accordi bilaterali di cooperazione scientifica e accademica, sono 102 gli accordi quadro stipulati con Atenei europei e del resto del mondo. Anche per il prossimo anno ...

