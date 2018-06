Pentathlon | campionato italiano femminile 2018 | vince Irene Prampolini davanti ad Alice

oasport

(Di sabato 30 giugno 2018) Disputato a Roma e Montelibretti ilassolutodimoderno: are è stataadSotero ed Elena Micheli. Nella classifica a squadre successo dei Carabinieri (Micheli-F.Tognetti-Lopez)alle Fiamme Oro (-Rinaudo-Sciarra). Domani si terrà la gara maschile. Nel nuoto miglior tempo di Soteroa Micheli, poi nella scherma inizia il recupero di, anche se dopo due prove in testa si porta Aurora Tognetti,a Dalila Sciarra ed Agnese Petricca. Nell’equitazione fioccano i percorsi netti, però Petricca, classe 2001, non prende parte alla prova, ed Aurora Tognetti perde terreno, venendo scavalcata da Sciarra. Nel laser run succede di tutto: Aurora Tognetti si ritira, Dalila Sciarra fa segnare un tempo altissimo, e ne approfitta, che va are con 1316 punti ...