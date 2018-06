Pensioni | precarietà | produttività e ripresa | la miscela esplosiva che porterà allo

controlacrisi

: RT @AngeloSchiano2: @fattoquotidiano Bravo compagno, stipendio d’oro, vitalizi, soldi al estero in paesi paradisi m, e noi italiani ci acco… - AngeloSchiano2 : RT @AngeloSchiano2: @fattoquotidiano Bravo compagno, stipendio d’oro, vitalizi, soldi al estero in paesi paradisi m, e noi italiani ci acco… - AngeloSchiano2 : @fattoquotidiano Bravo compagno, stipendio d’oro, vitalizi, soldi al estero in paesi paradisi m, e noi italiani ci… - CONTROLACRISI : #controlacrisi 'Pensioni, precarietà, produttività e ripresa: la miscela esplosiva che… -

(Di sabato 30 giugno 2018) ...sarebbero comunque sostenibili se l' economia non fosse proiettata verso il pagamento del debito e se riprendessero gli investimenti pubblici a sostegno della domanda e per far ripartire l'economia ...