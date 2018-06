Pensione - dal 2 luglio arriva la quattordicesima : fino a 655 euro - chi ne ha diritto : Pensione con quattordicesima , ci siamo. Lunedì 2 luglio , infatti, 3 milioni e mezzo di pensionati, in concomitanza con l'assegno previdenziale di luglio 2018, riceveranno la tanto attesa 'somma ...

Pesaro. Enrico - medico in Pensione - morto carbonizzato in giardino. Trovato dalla moglie : La vittima è Enrico Maria Lemma, 73enne, noto come medico delle patenti di guida. Accanto al corpo nel giardino di casa sono stati trovati un accendino e i resti di una tanica sciolta. Elementi che inducono a pensare ad un suicidio. Ma tutte le ipotesi sono aperte.Continua a leggere

Pensioni : quota 100 al centro del dibattito - ma dal 2019 meno soldi per chi va in Pensione : meno anni di lavoro, meno contributi da versare, ma anche assegni più bassi. La riforma delle Pensioni anticipate promessa dal nuovo Governo M5s-Lega potrebbe concretizzarsi con un 'baratto'. In pensione prima, ma con meno soldi. Ma che cosa significa questo per i giovani di oggi? Il 'Corriere.it' ci mostra un esempio: 'Un giovane sui vent'anni potrebbe smettere di lavorare 5 anni e mezzo prima, ma percepirebbe, da pensionato, un assegno più ...

Pensione anticipata/ Con Quota 100 via dal lavoro quasi 150.000 dipendenti della scuola : Pensione anticipata, i conti sulla Quota 100 proposta da Lega e M5s: nella scuola quasi 150.000 pensionamenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:26:00 GMT)

Barbara D'Urso risponde alle critiche : 'Rassegnatevi - non andrò mai in Pensione'. E sugli scandali del Grande Fratello trash ESCLUSIVO : Barbara D'Urso risponde alle critiche sull'edizione più trash di sempre del Grande Fratello , GUARDA , : Edizione di cui lei è conduttrice e autrice. E quindi, ancor più nell'occhio del ciclone. Ma ...

Ha salvato 2 - 4 milioni di bambini : va in 'Pensione' l'Uomo dal Braccio D'Oro - donatore di sangue speciale : Va 'in pensione' per raggiunti limiti di età, in Australia, a 81 anni un donatore speciale di sangue. Si chiama James Harrison e viene definito "The Man With the Golden Arm", l'Uomo dal Braccio D'Oro: ha donato sangue quasi ogni settimana per 60 anni e secondo l'Australian Red Cross Blood Service, ha aiutato a salvare la vita di oltre 2,4 milioni di bambini australiani per questo è considerato un eroe nazionale. Il sangue di ...

Australia - va in Pensione James Harrison - il donatore di sangue dal «braccio d’oro» : James Cristopher Harrison, meglio noto come «l’uomo dal braccio d’oro», è andato in pensione. Prima di farlo ha però salvato la vita ad almeno due milioni di bambini donando il sangue 1173 volte. Lo ha fatto in Australia e per la legge, ora che ha compiuto 81 anni, non è più idoneo ad effettuare donazioni. L’undici maggio per lui e per tutto lo staff del centro donazioni Town Hall Donor Center di Sidney è stata una giornata ...

James - “l’uomo dal braccio d’oro” - va in Pensione : ha salvato oltre due milioni di neonati : James Harrison possiede anticorpi che bloccano l'antigene Rh che può provocare danni cerebrali o la morte dei feti. Considerato un eroe in Australia, ha donato per la prima volta il sangue da giovanissimo e secondo la Croce Rossa australiana ha salvato in circa 60 anni oltre due milioni di bambini. Ora a 81 anni ha raggiunto il limite d'età previsto per legge.Continua a leggere

Disabile di 28 anni derubata della Pensione e picchiata dalla madre e dal fratello : La picchiavano per poi derubarla della pensione di invalidità. Per questo motivo madre e figlio sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e rapina ai danni della figlia Disabile di 28 anni. È successo a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza.La ragazza è in cura in una struttura di Amantea. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata, nei primi giorni del mese ...

Studente punta il laser negli occhi del professore che finisce all'ospedale : un solo giorno di sosPensione : L'ennesimo episodio di violenza nei confronti di un professore arriva da Aprilia, in provincia di Latina. Uno Studente dell'istituto comprensivo Giacomo Matteotti ha puntato il laser negli...

Pensione anticipata da eliminare - si deve uscire dal lavoro solo per età Video : La #Pensione anticipata è il nome nuovo con cui, a partire dalla Legge Fornero, il sistema previdenziale riconosce le #Pensioni di anzianita'. Per le donne si va in Pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi versati e per gli uomini con 42 anni e 10 mesi. Si tratta della misura distaccata da qualsiasi limite, soglia o requisito anagrafico e probabilmente la più contestata dai cittadini che nel tempo si sono visti aumentare gli anni di lavoro ...

