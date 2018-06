Pallavolo | la Millenium Volley completa il reparto schiacciatrici | Giulia Bartesaghi in

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) La dirigenza bianconera comunica di aver siglato l’accordo conper la stagione 2018-19, rinforzerà ildelle attaccanti di palla alta, in particolare sarà il vice Nicoletti La nuova Leonessa del team guidato da coach Enrico Mazzola è nata a Lecco il 5 settembre 1998, alta 187 centimetri, e la scorsa stagione ha giocato nella Sab Grima Legnano in serie A1.ha mosso i primi passi nel PoolAlta Brianza, successivamente ha vestito le maglie del Club Italia dal 2013 al 2015, dove è stata compagna di squadra di Anna Nicoletti. Poi una stagione a Trecate (giovanile dell’Igor Novara) in B1, quindi alla Volalto Caserta, serie A2, nel 2016-17. In quel campionato, il primo in A2 della, è stata avversaria della sua nuova squadra (3-2 e 3-0, i risultati per Brescia). In cifreha giocato tra A1 e A2, 61 gare a referto, ...