Palermo | complimenti ironici all' arbitro La Penna

Palermo - catturato il detenuto evaso da Milano : stava fuggendo in Tunisia. Agli agenti : “Complimenti - come avete fatto?” : La prima tappa era stata Bologna, città in cui in passato spacciava droga. Se n’era andato lì, dopo l’evasione, Ben Mohamed Ayari Borhane, il tunisino detenuto a Opera, considerato pericoloso e radicalizzato, fuggito la notte tra il 17 e il 18 maggio da Milano e catturato sabato sera a Palermo, dove si era rifugiato in un secondo momento. Spostamenti effettuati in treno. È quanto è emerso dai primi accertamenti, mentre continuano le ...