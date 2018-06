Pagelle Francia-Argentina 4-2 | Mondiali 2018 | Mbappè tarantolato | Di Maria e Pavard

Pagelle/ Francia Argentina : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Francia Argentina: i voti della partita dei Mondiali 2018 valida per gli ottavi. Tutti i protagonisti, i migliori e i peggiori: i giudizi sul match di Kazan(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:12:00 GMT)

LIVE Pagelle Francia-Argentina - Mondiali in DIRETTA : Messi sfida l’armata transalpina : Buon pomeriggio e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Francia e Argentina, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Ad aprire le danze nella fase ad eliminazione DIRETTA sono due tra le squadre più blasonate della competizione, che si giocheranno il pass per i quarti in un match all’ultimo sangue. Non c’è spazio, infatti, per commettere errori e le due compagini sono consapevoli di dover dare una sterzata ...

Pagelle Danimarca-Francia 0-0 - Mondiali 2018. Regge la difesa danese - Griezmann opaco : Pagelle Danimarca-Francia 0-0 DANIMARCA (4-1-4-1) Kasper SCHMEICHEL: 6. Viene impegnato al 15′, quando deve deviare in calcio d’angolo il tiro diretto verso l’angolino alto ma debole di Giroud. Reattivo, nonostante fosse controtempo, all’82’ sulla conclusione in porta di Fekir. Henrik DALSGAARD: 6. Interviene al limite ai danni di Lucas Hernandez ad inizio partita rischiando il calcio di rigore. Aiuta comunque i ...

LIVE Pagelle Danimarca-Francia 0-0 - Mondiali 2018 in DIRETTA : Pagelle LIVE Danimarca-Francia DANIMARCA (4-2-3-1) Kasper SCHMEICHEL: 6. Henrik DALSGAARD: 6. Simon KJAER: 6. Andreas CHRISTENSEN: 6. Jens STRYGER Larsen: 6. Thomas DELANEY: 6. M. JORGENSEN: 6. Martin BRAITHWAITE: 6. Christian ERIKSEN: 6. Pione SISTO: 6. Andreas CORNELIUS: 6. All. Age HAREIDE: FRANCIA (4-2-3-1) Steve MANDANDA: 6. Djibril SIDIBE’: 6. Raphael VARANE: 6. Presnel KIMPEMBE: 6. Lucas HERNANDEZ: 6. Steve N’ZONZI: ...

Formula 1 - GP Francia. Le Pagelle di Carlo Vanzini : HAMILTON 10: perfetto nel gestire la superiorità Mercedes su una pista molto Mercedes. Pole e vittoria. Gli è mancato solo il giro veloce, ma, forse involontariamente, la mossa migliore per il ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Francia 3-0 - le Pagelle degli azzurri. Zaytsev guerriero - Anzani-Mazzone granitici : L’Italia si è scatenata al PalaPanini di Modena e ha sconfitto la Francia nel penultimo atto della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono superati contro i transalpini reagendo a un momento difficile. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. IVAN Zaytsev: 9. Un vero condottiere. Questo è il vero Zar, questo è il capitano che vogliamo sempre ammirare, questo è l’opposto di cui l’Italia ha ...

LIVE Pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0. Dopo un primo tempo tutto francese - la ripresa vede un Perù all’attacco : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-PERU Il primo tempo di Francia-Perù si conclude sul punteggio di 1-0 per i transalpini grazie al gol di Mbappè al 33’pt. Dopo un inizio eccellente dei sudamericani, che hanno provato a togliere spazi alla squadra di Deschamps, i vicecampioni europei sono cresciuti sulle giocate di Pogba, Griezmann e Giroud. Mbappè sulle fasce è incontenibile, stesso discorso per il peruviano Advincula che ...

LIVE Pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0. La sblocca Mbappè con un gol a porta vuota. Aquino centra l’incrocio dei pali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-PERU Il primo tempo di Francia-Perù si conclude sul punteggio di 1-0 per i transalpini grazie al gol di Mbappè al 33’pt. Dopo un inizio eccellente dei sudamericani, che hanno provato a togliere spazi alla squadra di Deschamps, i vicecampioni europei sono cresciuti sulle giocate di Pogba, Griezmann e Giroud. Mbappè sulle fasce è incontenibile, stesso discorso per il peruviano Advincula che ...

LIVE Pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : Antoine Griezmann guida il tridente francese contro i sudamericani per chiudere i conti in classifica : Si conclude la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 con il match tra Francia e Perù. Alle ore 17.00 italiane ad Ekaterinenburg saranno di fronte la nazionale del CT Didier Deschamps ed i sudamericani con tre punti in palio quanto mai decisivi. I transalpini, dopo il rocambolesco successo con l’Australia, vogliono chiudere i conti in vista degli ottavi di finale, puntando sul consueto tridente composto da Mbappè, ...

Pagelle Francia-Australia - Mondiali 2018 : Pogba decisivo col pallonetto; evanescente Dembelé - molto bene il portiere aussie Ryan : Di seguito le Pagelle dell’incontro tra Francia e Australia alla Kazan Arena dell’omonima città russa, valida per il gruppo C dei Mondiali 2018, che proprio con questa partita apre le danze. FRANCIA Lloris 6,5 Bravissimo sul brivido che gli fanno correre Tolisso e Sainsbury, si dimostra attento sulle piuttosto rare iniziative dei Socceroos. Non può nulla sul rigore perché decide di tuffarsi dal lato opposto rispetto a quello del ...