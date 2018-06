Oumuamua | ecco qual è la vera “natura” del misterioso visitator interstellare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 giugno 2018) Da almeno nove mesi ha attirato l’attenzione degli scienziato che studiano l’universo. Un’attenzione così grande che ilha avuto immediatamente un nome,, e un volto. E c’è stata anche l’ipotesi che arrivasse da un altro sistema planetario ein particolare da un mondo con due soli. L’intruso del Sistema Solare in realtà non sarebbe un asteroide, ma una cometa. La spiegazione della natura diè di un gruppo di ricercatori coordinati, dall’italiano Marco Micheli del Neo Coordination Centre dell’Esa (Agenzia spaziale europea). Lo studio è stato pubblicato su Nature. Visto per la prima volta lo scorso 19 ottobre dall’osservatorio Haleakala delle Hawaii(che significa messaggero nella lingua delle isole Usa) è stato all’inizio classificato come una cometa per la sua traiettoria, poi come un ...