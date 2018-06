Ora o mai più | Rai 1 Diretta | vincitore e classifica | Lisa al primo posto | i Jalisse

VINCITORE Ora O MAI PIÚ/ Chi ha vinto? Lisa! Loredana Bertè stronca il suo inedito : Chi ha vinto “Ora o mai più”? Le anticipazioni dell'ultima puntata danno come VINCITORE Lisa, che conquista il oltre al titolo anche l'ambita pubblicazione del CD.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 00:12:00 GMT)

Loredana Bertè/ Accusa di plagio Lisa : "L'inciso della tua canzone è uguale a Ti sento" ( Ora o mai più) : Loredana Bertè movimenterà l'ultima puntata di Ora o mai più (salvo tagli) Accusa ndo Lisa di plagio e finendo per discutere con Marcella Bella, cos'altro succederà?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Lisa/ L'inedito 'C'era una volta' non piace alla giuria : "Può fare molto meglio" ( Ora o mai più) : L'inedito di Lisa C'era una volta non convince la giuria . A Ora o mai più, aspre critiche d alla Bertè: "E' un plagio, ricorda tantissimo Ti sento". (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:59:00 GMT)

JALISSE/ " Ora " è il loro inedito. Loredana Bertè entusiasta : "Mi avete spettinata!" ( Ora o mai più) : JALISSE di nuovo "contro" Patty e Bertè : "E' andata peggio della scorsa settimana". Una rosa blu convince in pochi, e Masini non va oltre la sufficienza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:55:00 GMT)

Ora o Mai Più 2 - la seconda stagione ci sarà? Intanto la prima la vince LISA : Ora o Mai Più avrà una seconda stagione ? Tutto fa supporre di sì! Il talent che ha portato alla ribalta delle vecchie glorie della musica italiana ha ottenuto un successo clamoroso in termini di share e di gradimento. Pensate che la prima puntata ha registrato uno share pari al 25% e di questi tempi con l’offerta che offre sempre più canali a tema nel DDT e le pay tv, sono numeri davvero eccellenti. Ora o mai Più 2, ci sarà una seconda ...

MASSIMO DI CATALDO/ L'inedito 'Ci credi anc Ora all'amore' è da standing ovation ( Ora o mai più) : MASSIMO Di CATALDO presenta L'inedito Ci credi ancora all'amore. Ovazione a Ora o mai più: il pubblico, in piedi, gli riserva un lungo applauso. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:47:00 GMT)

MARCO ARMANI/ "Non ho tempo" è il suo inedito : testo molto apprezzato dai giudici ( Ora o mai più) : Video, MARCO ARMANI a Ora o mai più dice la sua sul mondo dei giovani. Presenta il suo inedito "Non ho tempo" e conquista i giudici grazie al testo (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:40:00 GMT)

ALESSANDRO CANINO/ L'inedito "Il nostro amore perfetto" non convince Patty Pravo ( Ora o mai più) : ALESSANDRO CANINO presenta Il nostro amore perfetto, il quarto tra gli inediti di Ora o mai più. La giuria apprezza; tutti tranne Patty . "Cosa ha detto?".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:32:00 GMT)

FRANCESCA ALOTTA/ "Ti dirò" è il suo inedito dedicato alla violenza sulle donne ( Ora o mai più) : Video, FRANCESCA ALOTTA a Ora o mai più presenta il suo inedito , "Ti dirò", dedicato alla violenza sulle donne . Per i giudici, però, è "datato e non molto originale"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:30:00 GMT)

VALERIA ROSSI/ "La gente non parla" è il suo inedito ma la giuria lo stronca! (Ora o mai più) : Video, VALERIA ROSSI continua la sua corsa a Ora e mai più. "La gente non parla" è il suo inedito che purtroppo non convince i giudici. Canzone stroncata (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:10:00 GMT)