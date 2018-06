Ora o mai più | Rai 1 Diretta | classifica e vincitore | tutti pazzi per Lisa e per lo show!

Ora o mai più - la finale : Amadeus fa il pieno di ascolti : Amadeus festeggia per gli ascolti trionfanti di Ora o mai più Ottimi ascolti per la finale di Ora o mai più. A furor di popolo (di otto giurati e cento persone del pubblico che hanno votato) ha vinto Lisa, nome d’arte di Annalisa Panetta. Lo show musicale condotto da Amadeus ha fatto registrare 3,3 milioni di telespettatori pari al 20,57% di share. Un risultato incredibile, nonostante la finale registrata la scorsa settimana e gli spoiler ...

Ora o mai più - vince Lisa ma è polemica : l'accusa di Loredana Berté : Lisa è la vincitrice di Ora o Mai più. La cantante di "Sempre" si è conquistata il primo posto nello show del venerdì sera di Rai 1. Nessuna sorpresa quindi. Lisa, nome d'...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Le verità nascoste | Dati Auditel 29 giugno 2018 : Ascolti tv ieri. C’è grande attesa per sapere i risultati relativi all’audience di ieri, 29 giugno 2018. Sono in molti a voler sapere come ha concluso la prima edizione di Ora o mai più Amadeus e quanti telespettatori hanno seguito il nuovo programma di Rai 1. L’esordio è stato eccezionale. Poi, però, a causa dei Mondiali di Calcio di Russia 2018 gli Ascolti sono calati. Per la finale del talent dedicato alle vecchie glorie a ...

Loredana Bertè e Marcella Bella litigano a Ora o mai più per colpa di Lisa : Ora o mai più: perché Loredana Bertè e Marcella Bella hanno litigato Momenti di tensione durante la finale di Ora o mai più. Il motivo? L’inedito di Lisa: C’era una volta. La canzone non è stata apprezzata da Loredana Bertè che, senza troppi giri di parole, ha accusato la giovane interprete di aver plagiato un […] L'articolo Loredana Bertè e Marcella Bella litigano a Ora o mai più per colpa di Lisa proviene da Gossip e Tv.

