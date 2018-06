Ora o mai più Lisa la vincitrice della prima edizione | riscatto a metà per I Jalisse

Ora o mai più - la vincitrice è Lisa. Per lei riparte la carriera : La prima edizione di Ora o mai più si conclude con la vittoria di Lisa e proprio lei sarà la cantante che potrà ottenere una seconda possibilità dal mondo dello spettacolo , guarda il video , . Lo ...

Ora o mai più: perché Loredana Bertè e Marcella Bella hanno litigato Momenti di tensione durante la finale di Ora o mai più. Il motivo? L'inedito di Lisa: C'era una volta. La canzone non è stata apprezzata da Loredana Bertè che, senza troppi giri di parole, ha accusato la giovane interprete di aver plagiato un […]