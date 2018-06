Ora o mai più | il Sanremo di Amadeus incorona Lisa e rilancia Jalisse e Di Cataldo ...

Ora o mai più - vince Lisa : ecco la classifica completa della finale : Chi ha vinto Ora o mai più? La cantante Lisa in coppia con Marco Masini Lisa ha vinto la prima edizione di Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto da Amadeus. Un risultato quasi scontato visto che l’interprete di Sempre e Oceano ha vinto le prime due puntate del programma, in coppia […] L'articolo Ora o mai più, vince Lisa : ecco la classifica completa della finale proviene da Gossip e Tv.

Jalisse - "Ora" l'inedito/ Secondi dopo Lisa ma "vincitori mOrali" per il pubblico (Ora o mai più) : Jalisse di nuovo "contro" Patty e Bertè: "E' andata peggio della scorsa settimana". Una rosa blu convince in pochi, e Masini non va oltre la sufficienza.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 00:24:00 GMT)