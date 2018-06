Ora o Mai Più 2 | la seconda stagione ci sarà? Intanto la prima la vince LISA

superguidatv

: La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio… - matteosalvinimi : La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio… - pfmajorino : D'ora in avanti per cambiare il Trattato di Dublino servirà l'unanimità. Cioè non cambierà mai. #Salvini fa la vo… - NicolaMorra63 : Un grazie franco ai gruppi M5S di ??Acireale,??Assemini, ??Avellino, ??Imola e ??Pomezia. Un abbraccio vero ai pentast… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Ora o Mai Più avrà una? Tutto fa supporre di sì! Il talent che ha portato alla ribalta delle vecchie glorie della musica italiana ha ottenuto un successo clamoroso in termini di share e di gradimento. Pensate che lapuntata ha registrato uno share pari al 25% e di questi tempi con l’offerta che offre sempre più canali a tema nel DDT e le pay tv, sono numeri davvero eccellenti. Ora o mai Più 2, ciuna, venerdì 29 giugno si è conclusa la kermesse canora di Rai 1 con al timone l’inossidabile Amadeus che ha incoronato vincitrice della serata la splendida! La cantante calabra, dopo i primi successi degli anni 90 e lo straordinario consenso ottenuto in Francia ha avuto una battuta d’arresto a causa di una brutta malattia- un tumore al cervello- ormai superato. Per quattro settimane lo show di Amadeus, nato da un’idea di Carlo Conti ha ...