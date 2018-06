OneDrive | cartelle sicure con la funzione “Known Folder Move”

surface-phone

(Di sabato 30 giugno 2018) Lazza garantita dai backup susubirà presto un balzo in avanti grazie all’introduzione della. Backup Il famoso cloud di casa Microsoft si appresta a introdurre una nuovadi auto-salvataggio; essa permetterà di mettere inzza differenti, con un semplice click. KnownMove si basa sul backup automatico dellepiù importanti dei vari PC: Documenti, Download, Immagini, sono leche verranno protette tramite spostamento su. Abilitando questa feature sarà dunque possibile avere un backup costante di questee dei differenti file che andremo man mano ad aggiungervi. Per abilitare labasterà aprire il cliente cercare la sezione “Auto-Save”. Da lì basterà premere “Protect your important Photos” e il programma farà il resto. Grazie a questa particolare mappatura di cui ...