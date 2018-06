Oggi è l’Asteroid Day | un evento mondiale per ricordare i rischi che corre la Terra

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018), 30 giugno 2018, in tutto il mondo è l’Asteroid Day, un’iniziativa internazionale che vuole richiamare l’attenzione sulo rappresentato da asteroidi e comete che potrebbero colpire il nostro pianeta. Nel 2016 l’Asteroid Day è stata dichiarata dalle Nazioni Unite giornata educativa globale per promuovere consapevolezza sulo asteroidi. La data non è casuale, coincide infatti con l’anniversario dell’di Tunguska: il 30 giugno 1908 un bolide spaziale esplose pochi km al di sopra di una zona disabitata della Siberia, producendo un onda d’urto così violenta da abbattere 60 milioni di alberi in 2150 chilometri quadrati. Sono trascorsi 107 anni da quell’, ed ora sono immensi i passi avanti fatti in materia di oggetti che potrebbero avvicinarsi in maniera pericolosa alla, ma anche di possibili conseguenze di un loro impatto con l’atmosfera ...