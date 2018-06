“Oddio | dove sono finita?” Si addormenta sul lettino gonfiabile | poi il risveglio horror

caffeinamagazine

(Di sabato 30 giugno 2018) Un rito estivo al quale non si può davvero mai dire di no, con il dondolio delle onde a cullarci e rilassarci, l’acqua a bagnare i piedi e rendere meno insopportabile il sole afoso. Tantissimi di ogni, con l’aumentare delle temperature, si lanciano puntualmente in mare armati di un bel materassino, lasciando che siano il vento e le spinte del mare a farci ondeggiare un po’. Attenzione, però, a non imitare l’esempio di questa donna, viva per miracolo dopo essere finita al centro di una disavventura davvero da brividi. Medico di 55 anni, si era infatti sdraiata suldi plastica che portava sempre con sé gettandosi in acqua. A quel punto si era appisolata, non rendendosi conto, però, che intorno a lei si era alzata un forte vento che la stava spingendo sempre più lontana dalla spiaggia. Così Olga Kuldo, russa che si trovava in vacanza in ...