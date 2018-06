Nuoto | Settecolli | Pellegrini sotto i 54' nei 100 metri stile

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : finali. super Panziera e Cusinato - Miressi regale e squilli di Paltrinieri e Quadarella : Seconda giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Partenza con il botto nei 100 farfalla donne. La svedese Sarah Sjoestroem, nella vasca in cui si è fatta conoscere al mondo nei Mondiali del 2009 in questa specialità, ha fatto vedere di esserci: 56″29 ed un ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Federica Pellegrini sotto i 54? è quinta nei 100 sl. Finale stellare al Foro Italico : I 100 stile libero sono la gara regina e non poteva mancare, nella piscina da lei tanto amata, Federica Pellegrini. L’azzurra, in un’annata un po’ a mezzo servizio tra impegni fuori dalla vasca e la voglia di staccare dalla consuetudine, ha ottenuto un buon tempo nella Finale del Trofeo Settecolli 2018 a Roma. La campionessa di Spinea si è classificata in quinta posizione, scendendo sotto il limite dei 54″ (53″99), ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : super Margherita Panziera! Record italiano nei 100 dorso a Roma : Margherita Panziera continua nel suo periodo di grazia in vasca. Dopo i riconoscimenti internazionali agli Europei di Copenhagen 2017 (Danimarca) ed ai Giochi del Mediterraneo 2018, l’azzurra mette il proprio sigillo anche nella piscina del Foro Italico a Roma, nella seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. 59″80, migliorato il Record italiano che le apparteneva (59″96), nei 100 dorso odierni. Un passaggio in ...

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie seconda giornata. Pellegrini e Dotto : squilli azzurri nei 100 stile libero : Federica Pellegrini c’è e batte un colpo. Nonostante l’anno sabbatico, nonostante gli impegni televisivi che l’hanno stancata nella scorsa settimana, nonostante l’imposizione, ammessa da lei stessa di doversi accontentare di poco quest’anno in vista della volata olimpica, la Divina piazza la zampata nelle Batterie dei 100 stile libero e con un buon 54″05, non lontano dai tempi che fanno segnare le ...

Nuoto – Settecolli - Federica Pellegrini in finale nel 100sl : “non è facile per me - devo prendere quello che arriva” : Federica Pellegrini segna un buon tempo nella batteria dei 100sl, che la porta a disputare la finale del Settecolli dopo la delusione dei 50 dorso Federica Pellegrini si ‘vendica’ al Settecolli di Roma e dopo la delusione nella batteria dei 50 dorso, segna un buonissimo 54”05 nei 100 sl. La Divina dietro alla Sjostrom, la Blume e la Heemskerk, si è infatti qualificata per quarta alla finale che la vedrà protagonista. “Non ...

Nuoto - Settecolli 2018 : programma - orari e tv di venerdì 29 giugno. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata di gare di Nuoto al Foro Italico di Roma della 55esima edizione del Trofeo Settecolli 2018. Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa e tra gli atleti di spicco non mancheranno Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. L’azzurra sta affrontando questo 2018 in chiave diversa, ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Simona Quadarella donna sola al comando nei 1500 sl. L'azzurra convince : Nella piscina più bella del mondo, quella di casa della 19enne, la vittoria nelle trenta vasche è da sottolineare . Qualche giorno lo fa si era concessa il lusso di battere nei 400 e 800 sl una ...