Nuoto | Pellegrini in finale dei 100 stile libero al Sette Colli

Nuoto – Settecolli - Federica Pellegrini in finale nel 100sl : “non è facile per me - devo prendere quello che arriva” : Federica Pellegrini segna un buon tempo nella batteria dei 100sl, che la porta a disputare la finale del Settecolli dopo la delusione dei 50 dorso Federica Pellegrini si ‘vendica’ al Settecolli di Roma e dopo la delusione nella batteria dei 50 dorso, segna un buonissimo 54”05 nei 100 sl. La Divina dietro alla Sjostrom, la Blume e la Heemskerk, si è infatti qualificata per quarta alla finale che la vedrà protagonista. “Non ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vogliono infiammare il Foro Italico : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, guidata da Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri che oggi vogliono rispondere agli squilli dei grandi campioni nella giornata di apertura. Spettacolo assicurato per la seconda giornata di gare. Si parte con i 100 farfalla ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “4×200 mista agli Europei? Sono disponibile. Presto per pensare alle Olimpiadi” : Federica Pellegrini non ha entusiasmato in mattinata sui 50 metri stile libero in occasione del Trofeo Settecoli. La Divina è attesissima domani sui 100, specialità in cui ha deciso di cimentarsi dopo il trionfo ottenuto sulle quattro vasche ai Mondiali 2017. La Campionessa di Spinea è in un anno sabbatico (anche se agli Europei di Glasgow non si presenterà solo per passeggiare) ma nel frattempo ha dato l’ok a partecipare alla 4x200m ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. E’ subito spettacolo al Foro Italico : si parte con Federica Pellegrini nel dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...

Nuoto - Pellegrini : 'Il 2017 l'anno più bello e difficile della mia vita' : ... e con questo ho detto tutto' le sue parole, e Franco Carraro, presidente della Fondazione intitolata al padre dello sport italiano, che ha così spiegato la scelta della Pellegrini: ' Federica è la ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Molto contenta del tempo fatto. Prendere l’eredità di Federica Pellegrini? Difficile paragonarsi a lei” : Da Tarragona con furore. Potrebbe essere il titolo di un film ma non lo è parlando della prestazione di Simona Quadarella, vincitrice dell’oro negli 800 stile libero femminili ai Giochi del Mediterraneo 2018. Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo prevalere contro una campionessa di fama internazionale come la spagnola Mireia Belmonte, grande esperta di questa distanza. Ieri ...

Nuoto - Federica Pellegrini show a Napoli : vince i 100 stile libero nel tripudio della piscina partenopea : C’era grande attesa per la prima giornata di gare della terza edizione del Grand Prix Città di Napoli, meeting di Nuoto alla piscina Scandone, per la partecipazione di “Sua Maestà” Federica Pellegrini, impegnata nei 100 stile libero e nei 100 dorso. Una cornice di pubblico impressionante quella presente a bordo vasca, per godersi dal vivo il darsi agonistico della campionessa di Spinea. Federica ha vinto con un ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “La tv non toglie nulla al Nuoto - salto solo i Giochi del Mediterraneo” : Federica Pellegrini torna in tv e dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport” parla del suo futuro tra piccolo schermo e allenamenti in vista dei prossimi Europei di Glasgow. Tra mille impegni, con l’apporto fondamentale del suo allenatore Matteo Giunta, si prepara alla lunga volata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla Rosea, la Divina ha spiegato: “Non perdo tantissimo allenamento per le sessioni di audizioni, salto ...

Nuoto - parla Federica Pellegrini : “Lo sport femminile è sempre meno considerato - è un problema culturale” : Lunga intervista rilasciata da Federica Pellegrini al quotidiano torinese “La Stampa“: la campionessa del Nuoto azzurro ha parlato della disparità tra uomini e donne nello sport e poi ha parlato del suo futuro, nonché di quello del movimento natatorio italiano, con i giovani emergenti. Sulla diseguaglianza tra sport maschili e sport femminili, “La Divina” ha dichiarato: “Un uomo è campione dopo una vittoria ...