: #Nordcorea, servizi: arricchisce uranio - CyberNewsH24 : #Nordcorea, servizi: arricchisce uranio - TelevideoRai101 : Nordcorea, servizi: arricchisce uranio -

La Corea del Nord sta continuando in segreto ad arricchire l'per produrre armi nucleari. E' quanto si legge sul sito di Nbc, che cita funzionari della Cia e di altrisegreti, che hanno chiesto l'anonimato. La notizia smentisce dunque le dichiarazioni del presidente, Trump, che dopo il vertice con il leaderno, Kim Jong-un a Singapore, aveva dichiarato che Pyongyang "non costituisce più una minaccia". Per ora la Casa Bianca non ha rilasciato commenti circa queste indiscrezioni.(Di sabato 30 giugno 2018)