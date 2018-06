Non solo migranti | spunta la super-Troika per «commissariare» i Paesi che sgarrano

Le conclusioni del Consiglio europeo sui migranti - e Non solo - . Il testo integrale : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per evitare un ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte ...

Le conclusioni del Consiglio europeo sui migranti (e Non solo). Il testo integrale : Quelle che seguono sono le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione di Bruxelles del 28 giugno 2018. Migrazione 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Portogallo. Tabarez : 'Loro Non sono solo CR7'. Suarez : 'Si scrive la storia' : Non solo CR7 Per tutti il Portogallo è soprattutto Cristiano Ronaldo, non è della stessa opinione Tabarez: "Cristiano Ronaldo è nell'elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo ...

Il 2 luglio arriverà OnePlus 6 rosso. Nel frattempo l’azienda ha risolto il battery drain (e Non solo) : Negli ultimi tempi, qualcuno in azienda dev'essersi innamorato del rosso. Dopo l'esperienza con OnePlus 5T, si tira di nuovo in ballo il rosso per OnePlus 6 L'articolo Il 2 luglio arriverà OnePlus 6 rosso. Nel frattempo l’azienda ha risolto il battery drain (e non solo) proviene da TuttoAndroid.

Come è finito davvero il vertice Ue di Bruxelles sui migranti (e Non solo) : Sì alle piattaforme di sbarco per migranti, alla creazione di centri di controlli «nei paesi che li vogliono», ai 500 milioni di euro al Fondo fiduciario per l’Africa. Sullo sfondo i (piccoli) progressi dell’Unione bancaria, il potenziamento del Meccanismo di stabilità europeo e una «ultima chiamata» ai negoziati sulla Brexit per trovare un accordo entro ottobre. Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, ha riassunto così il «lungo ...

Perù - Non solo Machu Picchu : ecco le spiagge più belle : Risalendo lungo la Panamericana, a Nord di Trujillo, ci si imbatte in Playa Chicama conosciuta a livello internazionale grazie all'onda di sinistra più lunga e sinuosa al mondo ed è destinazione ...

Linea Libera - nasce il numero verde contro mafie e corruzione : "Chi denuncia Non è solo" : L'Associazione "Libera" lancia il numero verde contro le mafie e la corruzione: "Linea Libera", un numero, 800582727, in cui raccogliere in modo riservato segnalazioni e denunce. numero verde ...

Elena Santarelli e la solidarietà tra amiche (Non solo vip) : quel post con le mamme dei compagni di Giacomo : Il coraggio di Elena Santarelli di fronte alla difficile storia che sta affrontando con il figlio Giacomo, sta colpendo in molti, nel mondo dello spettacolo e non solo. Ciò che colpisce, oltre alla forza e...

Migranti - Salvini : 'Navi Ong vedranno Italia solo in cartolina - Non mi fido dell'Europa' : Matteo Salvini sul tema Migranti sente di aver già incassato delle vittorie. Stavolta, però, nel commentare il responso del vertice europeo sull'immigrazione preferisce la strada della "freddezza". Il vertice, che ha visto protagonista il premier Conte, ha apparentemente dato qualche risultato dopo la questione sollevata dal respingimento delle Ong da parte del Ministero dell'Interno il quale, però, ancora una volta esprime tutti i suoi dubbi ...

Macron gela Conte : ‘Centri per i migranti solo in Italia e Spagna - Non in Francia’ I punti irrisolti dell’accordo| Testo : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati