“Non si è suicidata | stava scappando” L’orribile morte di Martina | caduta dal balcone

caffeinamagazine

: @marattin non appena ci sarà un'opposizione... per il momento è la stessa del 25.... con la differenza che nel 25 l… - claudiogardini2 : @marattin non appena ci sarà un'opposizione... per il momento è la stessa del 25.... con la differenza che nel 25 l… - BPerrionni : RT @FrankCapitone: @antojackie @mirianagrassi1 @MomiraMonika @KglLaura @isidemoni @BrindusaB1 @redne2013 @BPerrionni @josepcampo @aleph54 e… - allnews24eu : Presunto stupro, Martina non si sarebbe mai suicidata - -

(Di sabato 30 giugno 2018) Laorribile di una ragazza, precipitata dalsotto gli occhi delle amiche. Una tragedia che ha distrutto una famiglia e sulla quale si continua a indagare per cercare di capire davvero cosa successe la notte in cuiRossi cadde dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca. Era il 3 agosto 2011 e oggi l’accusa, nel corso del processo, scrive di un incidente scaturito dal fatto che la ragazza stesse tentando di sfuggire a un tentativo di stupro. “Ho urlato, non capivo cosa era successo, mi sono trovata davanti a una situazione incredibile. Non sapevo neppure dove ero” ha detto dal banco dei testimoni, in lacrime, Isabella, una delle due compagne di viaggio che divisero con la ragazza quella vacanza sull’isola spagnola finita con la. Due gli imputati a processo, in aula al tribunale di Arezzo: Alessandro Albertoni e Luca ...