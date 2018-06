' Non chiudere i porti' | Fico

Fico : "Io i porti Non li chiuderei". Le Ong? "fanno un lavoro straordinario - salvano vite" : "Io i porti non li chiuderei": a parlare è il presidente della Camera Roberto Fico dopo la sua visita di stamattina all'hotspot di Pozzallo (Ragusa).Fico sembra così rispondere indirettamente, ma neanche tanto, all'ultima presa di posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini che nelle ultime ore ha annunciato che la nave della Ong spagnola Open Arms, che ha salvato 50 migranti al largo delle coste della Libia, può "scordarsi" i porti ...

Migranti - Fico nell’hotspot di Pozzallo : “Io i porti Non li chiuderei - servono cuore e testa” : “I porti non li chiuderei, servono cuore e testa”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita a sorpresa nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di delegittimare le ong che salvano Migranti nel Mediterraneo, chiudendo loro i porti italiani. Una linea che ha trovato la sua prima realizzazione nella vicenda ...

Fico : «Io i porti Non li chiuderei». Migranti - è scontro con Salvini : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Sui migranti Fico sfida Salvini : 'Io i porti Non li chiuderei. Da Ong lavoro straordinario' : 'Nessuna contrapposizione politica', aveva ripetuto durante quelle occasioni Fico, ma 'di continuità rispetto a un percorso che ha sempre connotato il lavoro di Fico'.

Sui migranti Fico sfida Salvini : “Io i porti Non li chiuderei. Da Ong lavoro straordinario” : "Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario". Con questa frase pronunciata dopo la sua visita all'hotspot di Pozzallo il presidente della Camera Roberto Fico riapre la polemica con Matteo Salvini sulla questione dei migranti, che per il governo rimane la priorità. "L'inchiesta di Palermo archiviata, l'inchiesta di Catania da un anno non cava ...

Migranti - scontro Fico-Salvini. Il presidente della Camera : 'Io i porti Non li chiuderei' : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Migranti - Fico : «Io i porti Non li chiuderei. Le Ong hanno fatto un lavoro straordinario» : Il presidente della Camera interviene dopo la visita all’hotspot di Pozzallo. «Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Servono testa e cuore»

Fico : Non chiuderei porti. Ong preziose : 13.50 "Le Ong sono state fondamentali per salvare vite umane.Qui a Pozzallo hanno fatto un lavoro straordinario,confermato da questore di Ragusa, prefetto e sindaco",ha detto il presidente della Camera Fico, duranta una visita a sorpresa all'hot spot di Pozzallo. "I porti non li chiuderei",ha aggiunto, servono cuore e testa."Bisogna essere solidali con chi emigra.Tocca all'Europa farsi carico di quest'emergenza, non solo all'Italia e bisogna ...

Migranti - Fico a Pozzallo : "Io i porti Non li chiuderei" - : Il presidente della Camera ha visitato l'hotspot in Sicilia: "Servono cuore e testa, qui le Ong hanno fatto un lavoro straordinario, fondamentali nel salvare vite umane". Sulle politiche di gestione ...

Migranti - Fico : 'I porti Non li chiuderei. Salvini ribadisce linea : 'Open Arms si scordi porto in Italia' : I porti non li chiuderei ". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita all'Hotspot di Pozzallo. Fico ha tra l'altro aggiunto che su questo tema servono cuore e testa . Intanto ...

Migranti - Fico : 'Io i porti Non li chiuderei' : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Fico : "Io i porti Non li chiuderei Dalle ong un lavoro straordinario" Migranti - crepe nella maggioranza : La questione Migranti divide la maggioranza Lega-M5S. Il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: "Io i porti non li chiuderei", mentre il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Migranti - scontro Fico-Salvini. Il presidente della Camera : «Io i porti Non li chiuderei» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Migranti - Fico : 'Io i porti Non li chiuderei' : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...