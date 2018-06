' Non abbiamo posti' negano l iscrizione a un senegalese ma lo danno subito al suo amico

"Non abbiamo posti" : negano il posto a un senegalese ma lo danno subito al suo amico italiano : Il gestore della Just Fit di Monselice, in provincia di Padova, seleziona i clienti secondo il colore della pelle: "Tre iscritti su dieci sono stranieri, ma con l’aumento dei clienti di colore sono cresciuti anche i furti"

Lavoro - la Bekaert si sposta nell’Est Europa : 318 operai a rischio. “Con Jobs act Non abbiamo ammortizzatori” : Andrea Becattini lavora nella fabbrica Bekaert (ex-Pirelli) di Figline Valdarno da 27 anni. Ha 49 anni ed è un operaio da più di metà della sua vita. È uno dei 318 dipendenti coinvolti nel licenziamento di massa della fabbrica, che chiuderà i battenti tra 69 giorni per spostare la produzione in Romania e Slovacchia. Una notizia che ha colto i lavoratori di sorpresa e che è l’ennesima chiusura di un’impresa che avviene per ...

CLAUDIA GERINI/ Il flirt con Carlo Verone : "Abbiamo poi capito di Non essere pronti a una relazione" (Belve) : CLAUDIA GERINI è l'ospite di Belve: dalla relazione con Carlo Verdone allo scandalo Weinstein. Anche l'attrice è stata vittima di un episodio di molestia.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Se c’è un limite alla durata massima della vita umana - Non lo abbiamo ancora raggiunto : L’aspettativa di vita della specie umana continua stabilmente ad aumentare da decenni. E non a caso, la scienza ha iniziato a chiedersi se la longevità umana sia destinata ad allungarsi indefinitamente, o se invece, prima o poi, ci troveremo piuttosto a sbattere contro un qualche limite biologico che impone una durata massima alla nostra esistenza. Risposte definitive, per ora, non ce ne sono. Ma gli studi continuano, e un nuovo importante ...

Uomini e Donne - tutta la verità di Luigi : "Io e Sara Non abbiamo mai dormito insieme - storia mai inziata". La replica di Sara : L'ex corteggiatore, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, confessa i giorni dopo la scelta trascorsi con l'ex tronista: "Sempre distante, non le importava nulla di me come non le importava nulla di Lorenzo"

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni rivela : 'Io e Sara Non abbiamo mai dormito insieme' : La storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni è nata poche settimane fa negli studi di Uomini e Donne ma purtroppo è già finita, come appena annunciato dalla ex tronista su Instagram. Il sospetto però c'era e dei due si parla già da un po', in quanto il trono di Sara è stato tra i più seguiti della stagione televisiva appena conclusa. Adesso è proprio Luigi a fare delle importanti dichiarazioni, a raccontare tutta la verità sulla ...

Google Home - mini - e Chromecast Non funzionano? Tranquilli - abbiamo la soluzione : Si tratta di un problema comune che ha colpito diversi utenti in tutto il mondo, me compresa. Ho provato ad attivare il mio Google Home mini per essere aggiornata sulle notizie del giorno e mi ha ...

Al via il Non abbiamo Armi Tour di Ermal Meta da Fiorenzuola D’Arda - il messaggio ai fan : “Mi avete fatto del bene” : Finalmente in partenza il Non Abbiamo Armi Tour di Ermal Meta, vincitore insieme a Fabrizio Moro del 68esimo Festival di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente. Questa sera partirà il tanto atteso Tour di concerti del cantautore, che girerà in lungo e in largo la penisola da giugno ad ottobre, con un calendario ricco di appuntamenti dal vivo: si parte da Fiorenzuola D'Arda in provincia di Piacenza, per poi proseguire a Rimini Rock ...

Gli Stati Uniti Non cedono sulle sanzioni alla Russia : "Abbiamo detto a Conte che devono restare" : Habemus summit. La visita di John Bolton a Mosca, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, è stata risolutiva e dopo una giornata di consultazioni, per ultimo con Vladimir Putin, il Cremlino ha diffuso l'atteso annuncio: il vertice tra il leader americano e quello russo si farà. Per i dettagli però - dove e quando - bisognerà aspettare domani. Lo zar nel mentre si augura che questo possa essere l'inizio ...

Mondiali Russia 2018 – Löw massacra la Germania : “niente alibi - Non meritiamo niente. Appena ha pareggiato la Svezia abbiamo…” : Dopo la cocente eliminazione dal Mondiale di Russia 2018, coach Joachim Löw toglie ogni alibi ai suoi ragazzi: la Germania non meritava di passare Dramma sportivo in casa Germania. I Campioni del Mondo sono stati sconfitti dalla Corea del Sud (già eliminata) ed hanno chiuso il proprio girone all’ultimo posto in classifica. La grande Germania è la prima delusione del Mondiale di Russia 2018. Se fino ad ora infatti le big sono riuscite in ...

Migranti - Lifeline : "Abbiamo il permesso di entrare" | Malta precisa : ma Non possono attraccare : La Lifeline "ha ricevuto" il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo. Lo riferisce la nave via Twitter. Ma Malta precisa: "possono entrare ma non possono attraccare nei nostri porti"

Tramonti e crateri di Marte in 3D - il Pianeta rosso come Non l'abbiamo mai visto : Il sole che tramonta fra le montagne e il bordo di un cratere sono le immagini in 3D di Marte riprese dallo strumento CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) a bordo del satellite Tgo (Trace Gas Orbiter) della missione europea ExoMars. Le immagini sono state presentate a Roma da Asi, Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Thales Alenia Space e segnano l'inizio di un 'diario' unico, con il ...

Lifeline in balia del mare e della politica - Parigi : È possibile l’approdo a Malta. La Valletta : Non abbiamo ancora decidere : La soluzione per l’imbarcazione con 234 migranti a bordo sarebbe frutto di un accordo tra Macron e Muscat. Toninelli replica Salvini: “La Guardia costiera opera in autonomia”