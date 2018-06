Nicchi | ' Var? Il prossimo anno andrà ancora meglio Perdiamo arbitri importanti'

L’appello di Nicchi : “Var anche in Europa - certi errori non ci sarebbero stati” : Nelle ultime gara in Europa errori clamorosi da parte degli arbitri in Champions League ed Europa League in particolar modo nella gara tra Roma e Liverpool ma anche in quella di ieri tra Salisburgo e Marsiglia con il gol qualificazione ospite nato da un calcio d’angolo inesistente. Ecco le parole di Nicchi, numero uno dell’Aia, alla Gazzetta dello Sport: “noi siamo partiti in anticipo perché abbiamo un gruppo di arbitri fantastico. ...