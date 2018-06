Nelle università aumentano i posti nelle facoltà a numero chiuso A Medicina più 679

Transessuali - il progetto che li tutela Nelle università e segnala quali offrono la Carriera Alias : “Sono meno della metà” : tutela della privacy e sostegno informativo a livello burocratico-amministrativo per le studentesse e gli studenti Transessuali. Si chiama Universitrans ed è il primo progetto in Italia che ha come obiettivo il sostegno alle persone trans in tutti gli atenei pubblici. Un’iniziativa gratuita per informare e sensibilizzare, oltre che difendere i diritti degli universitari trans: un sito internet creato ad hoc che contiene un servizio di mappatura ...

Educazione finanziaria - un tour Nelle università italiane : (AdnKronos) – Nuovi scenari economici, rivoluzione digitale, lavoro che cambia. Un processo ormai inarrestabile, una trasformazione che porta con sé vantaggi, ma anche possibili criticità. Già, perché non sempre si hanno a disposizione gli strumenti giusti per gestire situazioni che cambiano velocemente. Nei settori dell’economia e della finanza in particolare c’è bisogno di acquisire nuovi metodi di conoscenza e ...

Educazione finanziaria - un tour Nelle università italiane : L'Osservatorio sul Credito 2018 promosso da CRIET , Centro di Ricerca Interuniversitario in economia del territorio, e AINM , Associazione Imprenditori Nord Milano, , ha lo scopo di indagare la ...

Lamezia - ingegneri coreani ricercatori Nelle università di Oxford e Cambridge in visita alla Bioage : Lamezia Terme - Indossare tute che trasmettono tramite display dati su temperatura e pressione non è futurismo ma a breve una realtà. Si tratta di un progetto di ricerca europeo 1D Neon: Nanofibre ...

Da Confcommercio e università Bologna progetto SentiNelle del mare : Roma, 16 mag. , askanews, Monitorare la biodiversità marina e coinvolgere la cittadinanza per aumentare e diffondere la consapevolezza ambientale e salvaguardare l'ambiente: gli obiettivi del progetto ...