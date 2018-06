Nelle libere gap molto ridotto al Red Bull Ring

Yamaha in gran forma Nelle libere ad Assen : Maverick Viñales domina le seconde libere ad Assen con il tempo di 1:33.378s,primo a scendere sotto il muro dell’1:34s. Non sbaglia nulla e resta in vetta alla tabella tempi nonostante gli avversari provino a insidiarlo. Yamaha in ottima forma, come dimostra anche il quarto miglior tempo di Valentino Rossi, a 0,4s dal collega di scuderia. […] L'articolo Yamaha in gran forma nelle libere ad Assen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Ricciardo e la sua incertezza Nelle prove libere del Red Bull Ring : “potremmo tornare sui nostri passi” : Daniel Ricciardo commenta le sue prove libere al Red Bull Ring, l’australiano è apparso un po’ sotto tono in questo venerdì pre-gara Lewis Hamilton con il tempo di 1:04.579 si piazza davanti a tutti alla conclusione del venerdì di prove libere al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco il britannico della Mercedes è seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas e da Vettel, Ricciardo e Raikkonen. L’australiano della Red ...

Mercedes sempre avanti in Austria - Hamilton il migliore Nelle libere. Vettel è terzo - poi le Red Bull : Resta il britannico Lewis Hamilton in vetta alla lista dei tempi nelle prove libere del venerdì in vista del Gran premio di Austria di Formula 1. Nella seconda sessione, il pilota della Mercedes ha ...

Mercedes sempre avanti in Austria - Hamilton il migliore Nelle libere. Vettel è terzo - poi le Red Bull : Resta il britannico Lewis Hamilton in vetta alla lista dei tempi nelle prove libere del venerdì in vista del Gran premio di Austria di Formula 1. Nella seconda sessione, il pilota della Mercedes ha ...

Mercedes sempre avanti in Austria - Hamilton il migliore Nelle libere. 3° Vettel - poi le Red Bull : Resta il britannico Lewis Hamilton in vetta alla lista dei tempi nelle prove libere del venerdì in vista del Gran premio di Austria di Formula 1. Nella seconda sessione, il pilota della Mercedes ha ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° Nelle FP2 e buon passo gara : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° Nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton il più veloce Nelle libere - Vettel 3° nelle FP3 : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

Moto3 - GP Assen : Aron Canet è il più veloce Nelle prove libere : I tempi della seconda sessione di libere di Moto3 ad Assen: 1 A. Canet 1:42.677 2 G. RODRIGO +0.138 3 J. MCPHEE +0.155 4 P. OETTL +0.179 5 N. BULEGA +0.265 6 M. BEZZECCHI +0.288 7 F. DI GIANNANTONIO +...

Formula 1 - Gp d'Austria 2018 : Hamilton il più veloce Nelle libere 1. Vettel quarto : Mercedes subito protagonista a Spielberg Motogp Assen 2018, Marquez davanti nelle prime libere. Rossi terzo Formula 1, Gp d'Austria 2018. Orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

MotoGp - Marquez il più veloce Nelle prove libere in Olanda. Rossi è terzo : Buon tempo anche per Valentino Rossi, su Yamaha, che si è fermato a 0''286 dal campione del mondo in carica della MotoGp. Andrea Dovizioso , Ducati, ha ottenuto il quinto miglior tempo, a 0''410 da ...

MotoGp - Assen Marquez il più veloce Nelle prime libere - Rossi terzo : Assen - Marquez il più veloce, ma braccato dalle Yamaha. E le Ducati subito a ruota. La prima sessione di prove libere nella Cathedral of Speed premia il campione del mondo in carica : Marc chiude col miglior tempo , 1'34'227, , precedendo Vinales di 177 millesimi. Sulla 'sua' pista Valentino è 3°, a -0,286 dal pilota Honda, poi due Ducati però la migliore è la ...

Motogp Assen 2018 - Marquez davanti Nelle prime libere. Rossi terzo : Al Gp d'Oland, dietro lo spagnolo della Honda, il connazionale Vinales Motogp Assen 2018, orari tv , diretta Sky, differita Tv8,

Moto3 - GP Assen : Jorge Martin il più veloce Nelle prove libere 1 : I tempi dopo la prima sessione di libere di Moto3 ad Assen: 1 J. Martin 1:42.771 2 M. BEZZECCHI +0.390 3 J. MCPHEE +0.628 4 A. CANET +0.635 5 E. BASTIANINI +0.663 6 J. KORNFEIL +0.669 7 T. ARBOLINO +0.