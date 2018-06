Nel paese dei giornali non si legge più E' un disastro per la sinistra

Vacanze L'Italia del Sud è la regina delle preferenze di chi sceglie di rimanere Nel Belpaese : Le Vacanze tailor made, in qualunque parte del mondo, adesso vengono personalizzate prenotando già prima della partenza una serie di servizi complementari: si va dai concerti agli spettacoli, dalle ...

Brexit - fuga dal Regno Unito : 12.994 cittadini britannici hanno acquisito la nazionalità di un altro Paese UE Nel 2017 : Nel timore delle conseguenze della Brexit, ben 12.994 cittadini britannici nel 2017 hanno scelto di acquisire la nazionalità di un altro Paese dell’Unione Europea: lo ha reso noto la BBC. Le nazionalità consentono di mantenere e trasferire ai figli i diritti legati all’appartenenza all’UE (viaggiare, lavorare e vivere liberamente in uno dei Paesi dell’Unione). Nel 2016 i cittadini britannici a fare questa scelta sono ...

Mattarella : la solidarietà è protagonista Nella vita del Paese : Roma, 28 giu. , askanews, 'La solidarietà è protagonista come carattere della vita dei nostri concittadini'. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella visita a ...

Reputazione Paese - Nel 2018 la Svezia in vetta alla classifica : Nel 2018, la Svezia è passata dal 3° al 1° posto ed è uno dei quattro Paesi con una Reputazione considerata 'eccellente' insieme a Finlandia, Svizzera e Norvegia. Con performance quasi tutte ...

Deliveroo Italia cresce ancora - 20 città Nel Belpaese : Roma, 28 giu. , askanews, 'Deliveroo Italia continua a crescere, con i ricavi aumentati di oltre il 200%, come dimostra il bilancio 2017'. Così Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia, a ...

Regno Unito : roghi Nel nord del Paese [FOTO] : 1/28 AFP/LaPresse ...

Vacanze : oltre di un terzo degli italiani (35%) sceglie un viaggio Nel Bel Paese : L’alloggio è un aspetto fondamentale del viaggio e oggi è possibile scegliere tra le più varie offerte e possibilità. Sebbene appartamenti e case vacanza siano alternative sempre più diffuse, il primo Hotel Travel Report redatto da momondo – la piattaforma globale per la ricerca di voli, hotel e auto a noleggio – svela che oltre la metà degli italiani (54%) ancora predilige l’hotel come struttura per le proprie Vacanze. “Il soggiorno ...

"d'estate... di Martedì... a TavarNelle" : il 26 giugno un'altra super serata in paese : Negozi aperti, spettacoli, mercatini, si mangia e si beve sotto le stelle. Grande attrazione i mercatini variopinti, nel centro storico del paese. Poi c'è la bistecca alla fiorentina sotto le stelle ...

Migranti - Salvini in Libia : “Hotspot Nel sud del Paese”. Vicepremier di Tripoli : “Rifiutiamo categoricamente i campi” : Aveva anticipato la proposta via Twitter: “Hotspots dell’accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia”. Poi l’ha ribadita durante l’incontro con il ministro dell’Interno Abdulsalam Ashour e durante la ...

E' nel Torinese il paese da record: sessanta gemelli su 1.600 abitanti Il comune di Barbania detiene una percentuale di queste nascite nettamente superiore alla media. C'è anche un raduno speciale

Nigeria, scontri in villaggi nel centro del Paese: 86 morti

Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 5.5 nella zona meridionale del Paese Un Terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato questa mattina poco dopo le 7 ora italiana nella Grecia meridionale. Lo rende noto l'Istituto geologico statunitense.

