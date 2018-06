: Nastri d'argento, Matteo Garrone stravince: otto premi a 'Dogman' [news aggiornata alle 15:36] - repubblica : Nastri d'argento, Matteo Garrone stravince: otto premi a 'Dogman' [news aggiornata alle 15:36] - RaiNews : Cinema: Garrone trionfa ai Nastri d'argento con 'Dogman' vincendo otto premi. - HuffPostItalia : 8 Nastri d'argento a 'Dogman', di Matteo Garrone. -

Pluripremiatodi Matteo Garrone a Taormina. Il film si è aggiudicato 8d', tra cui miglior film regia, attori protagonisti Marcello Fonte e Edoardo Pesce. A "Loro" di Sorrentino iper la sceneggiatura e gli attori Elena Sofia Ricci,Kasia Smutniak,Riccardo Scamarcio Commedia dell'anno è invece "Come un gatto in tangenziale", premiata anche per gli attori,Paola Cortellesi e Antonio Albanese.per "musica e canzone ad "Ammore e malavita".(Di sabato 30 giugno 2018)